Собака исполнила восторженный «танец», получив любимое лакомство (видео)

Мир

Американский бульдог по кличке Брут насмешил сеть своей реакцией на любимое лакомство. Когда хозяева протягивают ему свиное ухо, он будто бы не верит своему счастью и, смущаясь, не спешит брать его в зубы. Однако потом все же решается и уносит ухо в сторонку. Прежде чем приступить к трапезе, Брут исполняет восторженный танец, прыгая вокруг вкусняшки.

Пользователи в комментариях сочли поведение пса очень милым. Многие отметили, что их собственные собаки ведут себя так же.

Ранее «ФАКТЫ» писали о назойливых лабрадорах, которые помешали хозяйке заниматься йогой.

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