- 11:52 В центре Львова вместо рекламы запустили порно: видео происшествия попало в сеть
- 11:50 Россия не планирует уходить с Донбасса в обозримом будущем, — Волкер
- 11:37 Новая звезда футбола Холанд еще 5-летним мальчишкой установил мировой рекорд
- 11:25 "Нельзя построить мир с террористами": известная журналистка записала резкое обращение к Зеленскому
- 11:21 В школе на Харьковщине зафиксировали вспышку гепатита А
- 11:20 Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты
- 11:14 Спокойствие, только спокойствие: собаки мешали хозяйке заниматься йогой
- 11:09 Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе
- 11:02 Бой в районе Золотого: стало известно о состоянии бойцов, раненных 18 февраля на Донбассе
- 10:50 На трассе Киев – Одесса автобус влетел в грузовик: много пострадавших
- 10:48 Дочь больной раком Заворотнюк похвасталась отдыхом в Италии
- 10:41 Подготовка годового отчета Кабмина обошлась в 84 тыс. грн: сеть шокировал документ
Спокойствие, только спокойствие: собаки мешали хозяйке заниматься йогой (видео)
Жительница Таиланда Филмер Орраван Темеесак пыталась провести свой традиционный вечерний сеанс йоги, но у нее ничего не вышло. Когда женщина, владелица трех лабрадоров, пыталась сделать упражнение «планка», ее собаки не нашли ничего лучшего, как устроить возню вокруг своей лежащей на коврике хозяйки.
Они толкали ее и перетягивали над ней игрушку. А потом одна из собак решила непосредственно вовлечь Филмер в игру и принялась тягать ее за волосы.
Женщине пришлось прервать тренировку и отпихивать разбуянившихся собак со словами: «Оставьте меня в покое, отправляйтесь играть на улицу». Поведение домашних питомцев вызвали у Филмер одновременно и смех, и раздражение. А вот пользователей сети видеоролик исключительно повеселил.
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»