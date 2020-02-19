Спокойствие, только спокойствие: собаки мешали хозяйке заниматься йогой (видео)

Мир

Жительница Таиланда Филмер Орраван Темеесак пыталась провести свой традиционный вечерний сеанс йоги, но у нее ничего не вышло. Когда женщина, владелица трех лабрадоров, пыталась сделать упражнение «планка», ее собаки не нашли ничего лучшего, как устроить возню вокруг своей лежащей на коврике хозяйки.

Они толкали ее и перетягивали над ней игрушку. А потом одна из собак решила непосредственно вовлечь Филмер в игру и принялась тягать ее за волосы.

Женщине пришлось прервать тренировку и отпихивать разбуянившихся собак со словами: «Оставьте меня в покое, отправляйтесь играть на улицу». Поведение домашних питомцев вызвали у Филмер одновременно и смех, и раздражение. А вот пользователей сети видеоролик исключительно повеселил.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть.

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