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Украина

Путин нашел виновных в разрыве дружбы между Украиной и Россией: ему ответили

10:26 21 февраля 2020 135
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин, не отказавшийся от планов взять реванш за развал Советского Союза, обвинил в ухудшении отношений с Украиной «националистов» и страны Запада, забыв об аннексированном Крыме и войне на Донбассе.

Об этом пишет российская журналистка «Радио Свобода» Елена Рыковцева, опубликовавшая на своей страничке в соцсетях часть большого интервью Путина журналисту ТАСС.

«Вот он сидит и порет, Путин, в этом клипе, что это украинские националисты разорвали светлые отношения с Россией в ущерб интересам обеих экономик, человеческих связей и т. д. и т. п. И что все это выгодно всяких их западным хозяевам, которые хотят разделить Украину и Россию, поскольку не хотят видеть «глобального конкурента» в их объединенном лице, и поэтому «будут делать все, чтобы нас растаскивать», — пишет журналистка, называя интервью «примером настоящего журналистского позора», поскольку собеседник Путина не напомнил хозяину Кремля о Крыме и Донбассе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский политолог Валерий Соловей считает, что нынешняя геополитическая ситуация благоприятствует Путину в его стремлениях втянуть Украину в новое «союзное государство».

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