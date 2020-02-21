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Появились фото поместья Джорджа и Амаль Клуни, затопленного в результате шторма «Деннис»
В сети появились впечатляющие, сделанные с воздуха снимки поместья голливудского актера Джорджа Клуни и его жены-юристки Амаль в британском графстве Беркшир. В результате шторма «Деннис» (Dennis), обрушившегося на Великобританию и другие страны Европы, имение знаменитостей частично ушло под воду, поскольку река Темза вышла из берегов. Практически полностью затопило теннисный корт, веранду летнего дома и большую часть лужайки.
Как сообщает Daily Mail, Джордж, Амаль и их двойняшки Александр и Элла въехали в этот старинный особняк стоимостью более 15 миллионов долларов постройки XVII века в 2016 году — после масштабного ремонта, который длился 18 месяцев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что особняк Энтони Хопкинса чудом уцелел посреди пепелища после пожаров в Калифорнии.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»