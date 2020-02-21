Происшествия

Пожар под Одессой: мужчина погиб, а ребенок получил тяжелейшие ожоги (фото)

В четверг около полуночи в городе Белгороде-Днестровском, на юге Одесчины, загорелся частный дом. Спасатели, прибывшие на место происшествия, потушили огонь, но в доме практически все выгорело.

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На пепелище обнаружили мертвого 29-летнего мужчину и мальчика, 2017 года рождения, с тяжелейшими ожогами. У ребенка практически полностью обожжена поверхность тела. Малыша госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Врачи сообщали о ЧП в местную полицию. Правоохранители установили, что мужчина с сестрой снимали дом. 24-летняя мама ребенка 20 февраля вечером пошла в магазин, а когда вернулась, трагедия уже произошла. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное обращение с печным отоплением.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, ведется расследование.

Состояние маленького пациента медики оценивают как критическое. У него обожжено 80 процентов поверхности тела.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю Насти Овчар, которая спасла на пожаре сестренку, а сама получила ожоги 80 процентов тела. Ее состояние было настолько тяжелым, что, как только появилась возможность, малышку отправили на лечение в США. Девочку спасли, несмотря на то что ей пришлось перенести множество операций.







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