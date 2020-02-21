«Простите»: Регина Тодоренко оправдалась за неприкрытое причинное место (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая отдыхает на Мальдивах с маленьким сыном и сестрой, поделилась очередной порцией фото.

Но один из снимков Регине пришлось срочно перезалить, ведь внимательные подписчики заметили, что маленький Майкл на фото — голый. «Фото перезалила, так как было видно причинное место, за которым я не углядела. Простите», — написала она.

Поклонники успокаивают молодую мать. «Я думаю, адекватные люди посмотрели фото, умилились красотой и дальше пошли. И только не очень нормальные увеличивали и что-то разглядывали, я лично в первом фото ничего не заметила», «Региночка, увидели те, которые хотели увидеть. Ведь оно видно, только если приблизить и целенаправленно рассматривать», — пишут они.

Напомним, что ранее мужа Регины Влада Топалова раскритиковали за голое фото сына.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter