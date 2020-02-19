"Шоколадка": Регина Тодоренко загорела до неузнаваемости (фото)

Шоу-бизнес

Популярная телеведущая Регина Тодоренко продолжает хвастаться кадрами, сделанными во время отдыха на Мальдивах.

«Только здесь такая вода!» — написала она, добавив свое фото в купальнике.

На снимке видно, что Регина очень загорела.

«Шоколадка. Загар! Регина, Вы просто восхитительны, тело обворожительное», «Волшебный загар», «Шоколадка в золотистой обёртке, красотка!!!», «Невероятная, я даже не сразу узнала», «Регина! Мулатка!!!», «Шоколадная», — восхищаются комментаторы.

Правда, некоторые пишут, что Регина увлеклась фильтрами, да и отдыхом в теплых краях.

Напомним, ранее известная рэп-исполнительница Alyona Alyona показала, как занимается йогой на Бали.

А Популярная украинская певица Ирина Федишин опубликовала такое фото в купальнике, что поклонники заподозрили ее в беременности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter