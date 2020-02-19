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- 12:33 "Шоколадка": Регина Тодоренко загорела до неузнаваемости
"Шоколадка": Регина Тодоренко загорела до неузнаваемости (фото)
Популярная телеведущая Регина Тодоренко продолжает хвастаться кадрами, сделанными во время отдыха на Мальдивах.
«Только здесь такая вода!» — написала она, добавив свое фото в купальнике.
На снимке видно, что Регина очень загорела.
«Шоколадка. Загар! Регина, Вы просто восхитительны, тело обворожительное», «Волшебный загар», «Шоколадка в золотистой обёртке, красотка!!!», «Невероятная, я даже не сразу узнала», «Регина! Мулатка!!!», «Шоколадная», — восхищаются комментаторы.
Правда, некоторые пишут, что Регина увлеклась фильтрами, да и отдыхом в теплых краях.
Напомним, ранее известная рэп-исполнительница Alyona Alyona показала, как занимается йогой на Бали.
А Популярная украинская певица Ирина Федишин опубликовала такое фото в купальнике, что поклонники заподозрили ее в беременности.
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