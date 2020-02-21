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В Крыму перестал работать BlaBlaCar
Крупнейший международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал оказывать услуги в Крыму — причиной стали санкции Европейского союза. Ранее оккупанты признали, что санкции, которые введены международным сообществом, нанесли сильный удар по промышленности полуострова.
Как сообщают РосСМИ, в BlaBlaCar на запросы отвечают, что услуга перестал предоставляться из-за санкций ЕС. Популярный сервис позволял быстро находить попутные машины и добираться в нужный пункт назначения. По данным пользователей соцсетей, сервис прекратил работать еще несколько дней назад. Но теперь сервис стал недоступным, если пункт назначения или отправления находится в Крыму.
Ранее сообщалось, что ЕС продлил торговые и финансовые санкции против РФ за незаконную аннексию Крыма — названы сроки.
Фото: Blablacar Россия
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