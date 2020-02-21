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Шоу-бизнес

Известный российский актер найден мертвым

14:10 21 февраля 2020 526
Тонский
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Актер Николай Тонский, который снимался в 1990-х в фильмах «Особенности русской бани» и «Триста лет спустя», найден мертвым в своей квартире в Москве.

О причинах и обстоятельствах смерти Тонского не сообщается, но, как отмечает Газета.ру, несколько лет назад он попал в ДТП, после чего так и не смог восстановить здоровье. Недавно актеру исполнился 51 год.

Тонский

Отметим, что Николай Тонский сыграл молодого полицейского из Калифорнии Джорджа Янга в картине «Триста лет спустя», помощника Томаса в фильме «Шоу-бой» и партизана в «Особенностях русской бани».

Тонский

Напомним, в октябре в Москве нашли тела двух музыкантов, которые умерли после вечеринки с друзьями.

А в ноябре прошлого года у себя дома в Беверли-Хиллз найден мертвым 38-летний американский бизнесмен Гарри Мортон.

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