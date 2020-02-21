- 14:18 Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России
- 14:12 Задержания протестующих и круглосуточная охрана санатория: что происходит в Новых Санжарах
- 14:10 Известный российский актер найден мертвым
- 13:58 В Крыму перестал работать BlaBlaCar
- 13:52 Гончарук заявил, что коррупции на высшем уровне в Украине нет
- 13:44 Грабил и выбрасывал из машины: в Киеве задержали псевдотаксиста
- 13:41 Дождь и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
- 13:39 «Простите»: Регина Тодоренко оправдалась за неприкрытое причинное место
- 13:37 В Одессе срочно эвакуировали учеников и преподавателей спецшколы: что произошло
- 13:34 Под Николаевом в гараже взорвался бензобак, погиб мужчина
- 13:31 «Коленный сустав мне вылечили, используя «коктейль» из моих же стволовых клеток и плазмы крови»
- 13:18 Экс-министра обороны Украины Гриценко в России приговорили к тюрьме
Известный российский актер найден мертвым
Актер Николай Тонский, который снимался в 1990-х в фильмах «Особенности русской бани» и «Триста лет спустя», найден мертвым в своей квартире в Москве.
О причинах и обстоятельствах смерти Тонского не сообщается, но, как отмечает Газета.ру, несколько лет назад он попал в ДТП, после чего так и не смог восстановить здоровье. Недавно актеру исполнился 51 год.
Отметим, что Николай Тонский сыграл молодого полицейского из Калифорнии Джорджа Янга в картине «Триста лет спустя», помощника Томаса в фильме «Шоу-бой» и партизана в «Особенностях русской бани».
Напомним, в октябре в Москве нашли тела двух музыкантов, которые умерли после вечеринки с друзьями.
А в ноябре прошлого года у себя дома в Беверли-Хиллз найден мертвым 38-летний американский бизнесмен Гарри Мортон.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…