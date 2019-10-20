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В Москве двое рок-музыкантов насмерть отравились наркотиками
В Москве участники любительской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов найдены мертвыми после вечеринки.
Как информирует телеканал РЕН ТВ, музыканты умерли от передозировки наркотиков.
Тела музыкантов, по данным журналистов, обнаружили в студии, где 18 октября была вечеринка. На празднике были сами музыканты, их друзья и коллеги. Гости Zreet решили заночевать в студии, а утром обнаружили, что Акимов и Колбасов мертвы.
На допрос позже вызвали солиста группы Александра Вальтера он сообщил, что не употребляет запрещенных веществ. Он уточнил, что Акимов был также продюсером коллектива, а Колбасов — барабанщиком.
СМИ узнали, что 21-летний Глеб и 22-летний Антон употребляли наркотики с августа этого года. Тогда группа записала свой первый альбом. Парни говорили коллегам, что просто балуются и могут бросить.
(Глеб и Антон. Фото: Соцсети)
Напомним, что ранее российскую актрису Наталью Бочкареву задержали якобы в состоянии наркотического опьянения. Полиция также заявила, что у актрисы был наркотик с собой.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!