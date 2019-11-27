Найден мертвым бизнесмен и бывший бойфренд Деми Мур, Бритни Спирс и Линдси Лохан (фото)

Мир

У себя дома в Беверли-Хиллз найден мертвым 38-летний американский бизнесмен Гарри Мортон — основатель популярной сети ресторанов Pink Taco. Причиной смерти мультимиллионера, как сообщает издание TMZ, стал внезапный сердечный приступ. Друзья предпринимателя утверждают, что это не было связано с наркотиками. Гарри страдал ишемической болезнью сердца. И следил за своим здоровьем. Однако, как сообщает издание Daily Mail, есть информация, что он принимал галлюциногенный препарат — аяуаска. Его традиционно изготовляют шаманы индейских племен Амазонии для «общения с духами».

В 2005 году от передозировки наркотиков в возрасте 35 лет умерла единоутробная сестра Гарри — известная актриса, модель и охотница за головами Домино Харви, о жизни которой снят фильм «Домино» с Кирой Найтли в главной роли (мать Домино после развода с ее отцом-актером Лоуренсом Харви вышла замуж за Питера Мортона, отца Гарри). Домино выслеживала наркоторговцев, воров и убийц.

Мортон известен своими многочисленными романами с голливудскими звездами. Так, в числе его бывших возлюбленных числятся актрисы Линдси Лохан, Деми Мур, Дженнфиер Энистон, певица Бритни Спирс, светская львица Пэрис Хилтон.

Гарри Мортон и Линдси Лохан

Ранее «ФАКТЫ» писали, что найдена мертвой 28-летняя южнокорейская поп-звезда Гу Хара.

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