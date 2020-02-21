24.27 / 24.48 26.19 / 26.52
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России

14:18 21 февраля 2020 124
Анатолий Гриценко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко отреагировал на приговор Московского суда, признавший его «террористом» и приговоривший к шести годам колонии.

«Как я к этому отношусь? В моем понимании, терроризм — это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с вами землю; это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе и детей; это убийство российским „Новичком“ людей на территории чужих государств», — пишет Гриценко на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «Пусть беснуются».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной прошлого года Следственный комитет России ходатайствовал в суде о заочном аресте Гриценко и объявил его в международный розыск.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тонский

Известный российский актер найден мертвым

Протесты в Новых Санжарах

Задержания протестующих и круглосуточная охрана санатория: что происходит в Новых Санжарах

Зеленский

Европа эпохи Средневековья: Зеленский отреагировал на беспорядки в Новых Санжарах

Тодоренко

«Простите»: Регина Тодоренко оправдалась за неприкрытое причинное место (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер