- 14:29 Европа эпохи Средневековья: Зеленский отреагировал на беспорядки в Новых Санжарах
- 14:18 Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России
- 14:12 Задержания протестующих и круглосуточная охрана санатория: что происходит в Новых Санжарах
- 14:10 Известный российский актер найден мертвым
- 13:58 В Крыму перестал работать BlaBlaCar
- 13:52 Гончарук заявил, что коррупции на высшем уровне в Украине нет
- 13:44 Грабил и выбрасывал из машины: в Киеве задержали псевдотаксиста
- 13:41 Дождь и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
- 13:39 «Простите»: Регина Тодоренко оправдалась за неприкрытое причинное место
- 13:37 В Одессе срочно эвакуировали учеников и преподавателей спецшколы: что произошло
- 13:34 Под Николаевом в гараже взорвался бензобак, погиб мужчина
- 13:31 «Коленный сустав мне вылечили, используя «коктейль» из моих же стволовых клеток и плазмы крови»
Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России
Украинский политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко отреагировал на приговор Московского суда, признавший его «террористом» и приговоривший к шести годам колонии.
«Как я к этому отношусь? В моем понимании, терроризм — это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с вами землю; это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе и детей; это убийство российским „Новичком“ людей на территории чужих государств», — пишет Гриценко на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «Пусть беснуются».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной прошлого года Следственный комитет России ходатайствовал в суде о заочном аресте Гриценко и объявил его в международный розыск.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?