Украина

Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России

Украинский политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко отреагировал на приговор Московского суда, признавший его «террористом» и приговоривший к шести годам колонии.

«Как я к этому отношусь? В моем понимании, терроризм — это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с вами землю; это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе и детей; это убийство российским „Новичком“ людей на территории чужих государств», — пишет Гриценко на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «Пусть беснуются».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной прошлого года Следственный комитет России ходатайствовал в суде о заочном аресте Гриценко и объявил его в международный розыск.

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