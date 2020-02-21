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- 13:18 Экс-министра обороны Украины Гриценко в России приговорили к тюрьме
Экс-министра обороны Украины Гриценко в России приговорили к тюрьме
Российский суд заочно приговорил к шести годам заключения бывшего министра обороны Украины Гриценко. Ранее в Москве решили, что Анатолия Гриценко необходимо заочно арестовать.
Как сообщает Telegram-канал 360 tv.ru, суд Российской Федерации заочно вынес приговор Анатолию Гриценко на основании того, что украинский политик во время телеэфиров «призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков».
Суд РФ посчитал справедливым «наказанием» шесть лет колонии. В ответ Анатолий Гриценко заявил: «Пусть беснуются».
Ранее сообщалось, что в России решили объявить Анатолия Гриценко в международный розыск.
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