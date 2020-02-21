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День для важных разговоров: гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака
Суббота, 22 февраля, — день, когда пройдут удачно операции с недвижимостью.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды советуют Овну сосредоточиться только на тех делах, от которых полностью зависит финансовое положение.
Телец
Любимый человек будет идти на уступки. Спокойный день, в спокойной обстановке для спокойных Тельцов.
Близнецы
Этот день подходит для некрупных личных реформ. Можно намекнуть другу на его недостатки.
Рак
Вы можете услышать то, что породит в вас новый комплекс или неуверенность в себе.
Лев
Возможно, встретится серьезный и опытный человек, который поможет воплотить в работу задуманное.
Дева
Для Дев начался благоприятный период для масштабной покупки, например — квартиры или машины.
Весы
Рекомендуется сменить обстановку. Как вариант, можно отправиться в импровизированное путешествие.
Скорпион
Вам в этот день противопоказано спорить с Судьбой. Пусть все идет так, как идет.
Стрелец
С творческими проектами повремените, они плохо продуманны. От личной поездки отвлекут родственники.
Козерог
Не исключены неприятные эпизоды на транспорте. Попридержите свою агрессивность, которая может породить драку.
Водолей
Водолеям не желательно менять привычный уклад и тем более участвовать в финансовых авантюрах.
Рыбы
Совет звезд: храните верность только себе и не обращайте внимания на зависть. Вечером ждите добрых новостей.
Хорошего вам дня!
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».