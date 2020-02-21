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Отличные новости для Львов и Близнецов: гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака
Воскресенье, 23 февраля, — день, когда почти все юридические и финансовые дела проходят без сложностей.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Не стоит делать крупные траты на «мишуру» (дизайнерский гардероб, модные гаджеты и безделушки).
Телец
Стоит уделить повышенное внимание обустройству домашнего быта. Будет не лишним перейти в режим экономии.
Близнецы
Отличный день, чтоб приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет.
Рак
Крайне неприятно закончится разговор с родственником. Не пытайтесь склонить его на свою сторону.
Лев
Этот день обещает стать источником позитивных эмоций. Возможно, состоится семейное торжество или банкет.
Дева
Не самый лучший день для посещения общественных развлекательных мест. А вот родственников навестить стоит.
Весы
В семейной жизни пора в корне менять обстановку. Если планировали путешествие — отправляйтесь.
Скорпион
Не исключено, что волей-неволей придётся гасить чей-то конфликт, стать свидетелем дорожного происшествия.
Стрелец
Стрельцу удастся разрубить любой узел, если вовремя применить на практике опыт.
Козерог
Постарайтесь избежать сомнительных компаний, а также общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия.
Водолей
Есть риск, что ближе к вечеру поступит ряд новостей, больше напоминающих сплетни. Не верьте, пока не проверите.
Рыбы
Пользу принесут спортивные упражнения для спины, но только будьте крайне осторожны.
Хорошего вам дня!
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