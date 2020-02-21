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Отличные новости для Львов и Близнецов: гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

13:03 22 февраля 2020 76
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 23 февраля, — день, когда почти все юридические и финансовые дела проходят без сложностей.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Не стоит делать крупные траты на «мишуру» (дизайнерский гардероб, модные гаджеты и безделушки).

Телец

Стоит уделить повышенное внимание обустройству домашнего быта. Будет не лишним перейти в режим экономии.

Близнецы

Отличный день, чтоб приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет.

Рак

Крайне неприятно закончится разговор с родственником. Не пытайтесь склонить его на свою сторону.

Лев

Этот день обещает стать источником позитивных эмоций. Возможно, состоится семейное торжество или банкет.

Дева

Не самый лучший день для посещения общественных развлекательных мест. А вот родственников навестить стоит.

Весы

В семейной жизни пора в корне менять обстановку. Если планировали путешествие — отправляйтесь.

Скорпион

Не исключено, что волей-неволей придётся гасить чей-то конфликт, стать свидетелем дорожного происшествия.

Стрелец

Стрельцу удастся разрубить любой узел, если вовремя применить на практике опыт.

Козерог

Постарайтесь избежать сомнительных компаний, а также общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия.

Водолей

Есть риск, что ближе к вечеру поступит ряд новостей, больше напоминающих сплетни. Не верьте, пока не проверите.

Рыбы

Пользу принесут спортивные упражнения для спины, но только будьте крайне осторожны.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых успешных знаках зодиака.

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Отличные новости для Львов и Близнецов: гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

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