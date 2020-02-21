Происшествия

Тела выбросил в колодец: на Черкащине мужчина устроил зверскую расправу над знакомыми

В Балаклее Черкасской области, где осенью 2019 года произошло смертельное ЧП на военном арсенале, местный житель зарезал троих знакомых, бросив два тела убитых в колодец, сообщает «УНН».

Сообщается, что ЧП произошло вечером в четверг, 20 февраля. Местный житель 1988 года рождения распивал спиртные напитки с тремя знакомыми (1977, 1966 и 1935 годов рождения).

Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес смертельные ранения своим знакомым. Сбросив тела двоих в колодец и положив третьего убитого рядом с ним, он вернулся домой и рассказал все отцу. Последний сообщил о чрезвычайном происшествии в полицию.

Подозреваемый в убийствах задержан, ведется расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице задержали 20-летнего жителя города Кицмань (Черновицкая область), который убил свою мать и 8-летнюю сестру и сбросил их тела в колодец во дворе дома.

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