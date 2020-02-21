24.27 / 24.48 26.19 / 26.52
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тела выбросил в колодец: на Черкащине мужчина устроил зверскую расправу над знакомыми

15:19 21 февраля 2020 314
Нож
Инф. «ФАКТОВ»

В Балаклее Черкасской области, где осенью 2019 года произошло смертельное ЧП на военном арсенале, местный житель зарезал троих знакомых, бросив два тела убитых в колодец, сообщает «УНН».

Сообщается, что ЧП произошло вечером в четверг, 20 февраля. Местный житель 1988 года рождения распивал спиртные напитки с тремя знакомыми (1977, 1966 и 1935 годов рождения).

Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес смертельные ранения своим знакомым. Сбросив тела двоих в колодец и положив третьего убитого рядом с ним, он вернулся домой и рассказал все отцу. Последний сообщил о чрезвычайном происшествии в полицию.

Подозреваемый в убийствах задержан, ведется расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице задержали 20-летнего жителя города Кицмань (Черновицкая область), который убил свою мать и 8-летнюю сестру и сбросил их тела в колодец во дворе дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

скалецкая

Скалецкая покидала санаторий "Новые Санжары", но вернулась и показала фото из номера

Тонский

Известный российский актер найден мертвым

Майдан 20.02.2014

Уже после убийства десятков протестующих на Майдане МВД выдало «титушкам» 156 автоматов

Поезд

Стало известно, сколько украинцев из поезда Киев – Москва отправили на карантин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер