Украинцы боятся, что в случае беспорядков их никто не защитит от мародеров, — политолог

Украина

Городок на Полтавщине Новые Санжары теперь знают не только в Украине. О ситуации, связанной с «теплым приемом» украинских граждан, которые вернулись домой из пораженного эпидемией коронавируса китайского Уханя, теперь говорят в выпусках новостей многих стран мира. Жители Новых Санжар устроили акцию протеста против размещения в санатории, находящегося на территории их городка, людей, которые могут быть заражены «страшной болезнью». Начались жестокие столкновения с полицией, в результате чего семеро правоохранителей были госпитализированы (одному оперативнику разбили голову). Досталось и самим эвакуированным из Китая украинцам. В окна автобуса, который привез вернувшихся из Уханя, полетели камни. В толпе протестующих даже раздавались призывы «сжечь автобус вместе с „зараженными“ людьми». Стоит отметить, что к подобным акциям готовились и в других регионах Украины, куда теоретически могли привезти эвакуированных. Активисты на местах свозили шины и собирались перекрывать трассы. Во Львовской области врачи одной из больниц, узнав, что эвакуированных везут не в их лечебное заведение, на радостях запели Гимн Украины.

«В любом маленьком городке, куда бы ни привезли людей из зараженного района, были бы сейчас такие протесты»

Все это со стороны выглядело очень дико. Даже и не верилось, что лозунг «Україна єдина» — это про нас. Что же стало причиной протестов? Эксперт Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что беспорядки не были спланированы заранее, и стали возможны из-за просчета властей, у которых было два месяца, чтобы подготовить эвакуацию наших граждан и провести хоть какую-то разъяснительную работу с населением.

— Мое мнение такое, что все происходящее вокруг возвращения украинцев из китайского Уханя — это оценка обществом жизнеспособности и эффективности государственных институтов, — сказал Анатолий Октисюк в интервью «ФАКТАМ». — Это кризис доверия к правительству и к власти в целом. Общество боится. Оно уверено, что, если, не дай Бог, случится эпидемия, правительство не сможет ничего сделать. Во-первых, люди боятся заразиться. Во-вторых, у них есть опасения, что при эпидемии начнутся беспорядки, мародерство и их некому будет защищать.

В других странах эти проблемы решаются оперативно и эффективно. Даже в центре очага коронавируса — в Китае. Там люди все-таки больше верят своему правительству и стараются не поддаваться панике. Китай — это такой жесткий «совок». Но смотрите, как там слаженно и эффективно сработали в кратчайшие сроки! Закрыли десять городов, перекрыли трассы. Армия обеспечивает порядок. В города, оказавшиеся под карантином, подвозят продукты питания, а жителей обеспечивают всем необходимым.

Или вот еще для примера. Вы же видели по новостям, как в Китае за несколько дней достроили пустующую больницу, чтобы можно было принять всех больных. А у нас как прошла подготовка к приему украинских граждан, которых необходимо было эвакуировать из Уханя? Что построили? Что отремонтировали за эти два месяца? Вот люди и боятся. И я боюсь. Но не столько вируса, сколько именно возможных беспорядков, которые, не дай Бог, могут начаться.

Вспомните, сколько у нас было реальных проблем — и в ситуации с вакцинами, и с корью. Система здравоохранения фактически разрушена: в больницах сокращаются койко-места, всё максимально переводится на коммерческую основу. Уверен, что многие украинцы не смогут себе обеспечить даже элементарные меры защиты, не говоря уже о вакцинах в случае эпидемии.

Поэтому я на днях пошел и закупил всё необходимое: сделал продуктовые запасы и купил медикаменты, с которыми уже сейчас есть проблемы. Даже элементарные ватно-марлевые маски мне удалось найти только в одной из шести аптек. А оксолиновой мази вообще нет, поэтому приобрел антибиотики. Вот еще подумываю купить дробовик, чтобы защищаться от мародеров в случае беспорядков.

— Да вы будто к ядерной войне готовитесь…

— А что остается делать? У нас настолько разрушен государственный аппарат, что я не могу быть уверенным в том, что в случае эпидемии буду защищен. Вот, посмотрите на ситуацию с Новыми Санжарами. Мы живем как в средневековой Украине.

— Ситуация с «теплым приемом» наших граждан, прилетевших из Уханя, показала, что Украина не так уж и едина? Этим вполне может воспользоваться наш враг.

— Почему не едина? Смотрите — Полтава едина со Львовом, Тернополем. Как раз и показали единство.

— Но только не с заболевшими гражданами Украины… Наверное, надо отдельно поговорить о коммуникации властей с украинцами. На этот раз снова этот вопрос был фактически провален?

— Вы правы. С коммуникацией совсем беда. Вы слышали, чтобы по телевизору кто-то из представителей власти объяснял людям что-то про коронавирус? Как он передается, чем опасен? И дело не в разном восприятии ситуации жителями Западной Украины или Восточной. Мне кажется, из-за того, что граждане не знают, чего им бояться, в любом маленьком городке, куда бы ни привезли людей из зараженного района, были бы сейчас такие протесты. Смотрите, что происходит в небольших населенных пунктах: амбулатории и больницы закрываются. За месяц в Украине закрыли более ста больниц! Куда обращаться за помощью в случае заражения?

— Как вы считаете, эти акции протеста были кем-то организованы?

— Думаю, что эти акции были стихийными. Во-первых, люди смотрят телевизор, видят, что происходит в Китае. По телевизору все время нагнетается страх. Но могу сказать, что и подстрекателей хватает. Вот, например, мне известны случаи, когда священники в церквях рассказывали своим прихожанам, что грядет конец света, что коронавирус придумали американцы, чтобы уничтожить славян и китайцев.

«Мы стали свидетелями полномасштабной спецоперации, организованной российской стороной с задействованием „пятой колоны“ и агентуры влияния в Украине»

Военно-политический обозреватель сайта sprotyv.info Александр Коваленко, в свою очередь уверен, что беспорядки в Новых Санжарах были организованы извне.

— Ситуация в Новых Санжарах осталась внутриукраинской проблемой и при этом стала достоянием международной прессы, — считает эксперт. — Одно дело, когда ситуацию носят в зубах пророссийские и российские СМИ, добавляя в нее больше мрачных красок из своих пропагандистских «закромов», а совсем другое, когда на нее обращают внимание The Washington Post, «Голос Америки», NBC News, Reuters, CNN, Fox News.

Но, если честно, с учетом вопиющего подтекста происходящего и стараний наших гибридных соседей на медийной ниве этого следовало ожидать. Следовало ожидать, поскольку определенные намеки на готовящийся информационный коллапс были продемонстрированы нашими соседями и их агентами влияния в самой Украине еще накануне эвакуации.

Фактически мы стали свидетелями полномасштабной спецоперации, организованной российской стороной с задействованием «пятой колоны» и агентуры влияния в Украине. Действия эти были синхронизированы с Центром информационно-психологических операций ФСБ и ГРУ, поскольку распространение сюжетов, фото и видео в киберпространстве и комментариев в соцсетях было колоссальным, посредством использования не только заготовленных «троллей» и популярных пабликов, но и армии ботов.

Одной из целей этой операции было перебить информационно неприятную для Кремля повестку 20 февраля (годовщина Майдана, начало оккупации Крыма, ГА ООН), а также сформировать негативную картинку об «украинцах» как варварах на международной арене по сравнению с той же Россией (где вчера рассказывали целый день, как они успешно завершили эвакуацию и карантин). Также была проведена дополнительная дискредитация власти и осуществлена проба пера по дальнейшему расшатыванию социально-политической и общественной обстановки с применением силового фактора.

В то время как вся Украина осуждала жителей Новых Санжар, кучка «действующих лиц», не составляющая даже и десятой части от всего населения городка, настойчиво продолжала свои позорные действия, а под конец имели место инциденты с закидыванием камнями автобусов.

Лично я сильно сомневаюсь в том, что среднестатистическая домохозяйка, даже с промытыми мозгами, начнет бросать камни в автобус с людьми. А вот тот, кто это сделал, прекрасно знал, что от него требуется. И не удивлюсь, если скоро мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов из Новых Санжар. Но все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда.

Напомним, что эвакуированных из китайского Уханя все-таки поселили на двухнедельный карантин в санатории на Полтавщине. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в каких условиях они будут жить.

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