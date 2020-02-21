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Что подарит понедельник: гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака
Понедельник, 24 февраля, — день, который стоит потратить день на отдых и путешествие.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Контролируйте свои действия и эмоции, особенно, в процессе разговоров с вышестоящим начальством.
Телец
Ложная информация придет по почте, не придавайте ей большого значения.
Близнецы
Близнецам в этот день можно делать признания в чувствах, обсуждать дальнейшее будущее своих отношений или заводить разговор о потомстве.
Рак
Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.
Лев
Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет, вас могут обмануть.
Дева
На редкость удачный и прибыльный день, но от поездок лучше откажитесь, они пустые и небезопасные.
Весы
Легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям.
Скорпион
Скорпиона может обрадовать чей-то звонок или визит. Нельзя исключать, что речь о возвращении бывшего возлюбленного.
Стрелец
Возможно, предстоит определять дальнейшую судьбу отношений, брака или делового партнерства.
Козерог
Кто-то будет претендовать на ваше место под солнцем, будьте готовы к этому.
Водолей
День обещает вам активный отдых, который в итоге принесет чувство удовлетворения и приятную физическую усталость.
Рыбы
Успех предвидится в ходе покупок, дружеских встреч и деловых переговоров.
Хорошего вам дня!
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.