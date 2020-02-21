Стиль жизни

Что подарит понедельник: гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Понедельник, 24 февраля, — день, который стоит потратить день на отдых и путешествие.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Контролируйте свои действия и эмоции, особенно, в процессе разговоров с вышестоящим начальством.

Телец

Ложная информация придет по почте, не придавайте ей большого значения.

Близнецы

Близнецам в этот день можно делать признания в чувствах, обсуждать дальнейшее будущее своих отношений или заводить разговор о потомстве.

Рак

Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.

Лев

Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет, вас могут обмануть.

Дева

На редкость удачный и прибыльный день, но от поездок лучше откажитесь, они пустые и небезопасные.

Весы

Легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям.

Скорпион

Скорпиона может обрадовать чей-то звонок или визит. Нельзя исключать, что речь о возвращении бывшего возлюбленного.

Стрелец

Возможно, предстоит определять дальнейшую судьбу отношений, брака или делового партнерства.

Козерог

Кто-то будет претендовать на ваше место под солнцем, будьте готовы к этому.

Водолей

День обещает вам активный отдых, который в итоге принесет чувство удовлетворения и приятную физическую усталость.

Рыбы

Успех предвидится в ходе покупок, дружеских встреч и деловых переговоров.

Хорошего вам дня!

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