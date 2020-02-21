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Украина

У Скалецкой раскрыли детали обсервации украинцев в «Новых Санжарах»

15:59 21 февраля 2020 118
санатория новые стожары
Инф. «ФАКТОВ»

В санатории «Новые Санжары» Полтавской области, где поселили эвакуированных из Китая украинцев, условия проживания действительно отличаются от отеля категории «люкс». Тем не менее, постояльцам создали достаточно спокойную атмосферу и возможности для общения. Единственное, чего не могут размещенные лица, это выходить за пределы санатория.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль подчеркнул: постояльцев рассматривают, как здоровых людей на обсервации, а не как заболевших на карантине.

«Мы имеем дело со здоровыми людьми… Это не СИЗО, мы не имеем права их изолировать. Они могут свободно общаться друг с другом. Ограничения касаются лишь того помещения, в котором они находятся. Помещения люди не покидают», — объяснил замминистра.

Замглавы МВД Антон Геращенко признал, что условия в санатории — не роскошные, но сносные. «Это не пятизвездочный отель, не „Хилтон“. Но это не плохие условия… Это санаторий, куда приезжают лечиться бойцы Национальной гвардии».

Напомним, в том же санатории в Новых Стожарах на 14 дней поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Ей выделили обособленное помещение, отдельно от эвакуированных из Китая.

Фото ngu.gov.ua

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