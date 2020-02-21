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Современная, мощная, быстрая: «200 скорых для Украины», меняющих качество оказания экстренной помощи

16:12 21 февраля 2020 16
Скорая
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

2019 год стал знаковым для украинской медицины. Ведь благодаря реализованному проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова государственные учреждения здравоохранения во всех областях получили 200 суперсовременных автомобилей скорой помощи. Впервые за 28 лет независимости страны — не просто новых, а оснащенных по последнему слову техники. Это 114 реанимаций на колесах, 22 машины неонатальной помощи и 64 автомобиля на базе внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».

Как оказалось, многие врачи впервые за десятилетия работы увидели технику такого уровня. И рассказали, как новые автомобили уже меняют качество оказания экстренной помощи.

Спасти жизнь малыша

Есть такие секунды, от которых зависит жизнь младенца. И есть такие автомобили, которые оборудованы всем необходимым для помощи и спасения в экстренной ситуации, вплоть до «капсулы жизни». В Запорожской областной клинической детской больнице бригады медиков на суперсовременном неонатальном автомобиле, полученном по проекту «200 скорых для Украины» Фонда, уже выезжали на сотни вызовов.

«Чаще всего наша помощь требуется младенцам, которые родились с недостаточной массой тела или кислородным голоданием. Этим детям нужно экстренно оказывать помощь, расправлять легкие, вводить препараты. Чаще всего — непосредственно в машине. Такие вызовы поступают практически каждый день. Но есть и довольно редкие случаи», — говорит главный врач Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко.

По его словам, ежегодно в Запорожской области рождается от 10 до 15 детей с критическими пороками сердца. Одного из малышей с таким диагнозом спасали буквально на днях.

«В Токмаке родился мальчик с критическим пороком сердца, так называемой транспозицией магистральных сосудов. Нужно было экстренное вмешательство, потому что с таким диагнозом дети умирают в течение суток после рождения, то есть счет шел на часы. Бригада помчалась на вызов, забрали малыша, прямо в дороге подключили к системе искусственной вентиляции легких. Быстро доставили ребенка в больницу, сделали дообследование и сразу повезли в аэропорт. Уже на следующее утро мальчика прооперировали в Киеве, теперь его жизни больше ничего не угрожает», — рассказал Юрий Борзенко.

Спасать жизни детей, которые едва успели появиться на свет, невозможно без современного высокотехнологичного оборудования — кювеза, аппарата ИВЛ, систем ввода растворов, диагностических приборов… К счастью, неонатальные автомобили от Фонда Рината Ахметова оснащены всем необходимым.

«К машине просто не может быть никаких нареканий! Современная, мощная, быстрая. Есть все для того, чтобы предотвращать трагедии», — добавил врач.

«Крещение» бездорожьем

Скорая Фонда, но уже на базе внедорожника, работает в Сумской области — в Середино-Будской амбулатории общей практики семейной медицины. Этот тип скорых — для экстренной транспортировки и неотложной первой помощи на месте. Местные врачи говорят, что новинка уже себя отлично зарекомендовала.

«Качество дорог не везде у нас хорошее. Очень здорово, что Фонд Рината Ахметова передал нам такую замечательную машину. Она отлично себя показала с самых первых выездов. Первым пациентом, которого мы транспортировали на автомобиле, была женщина, получившая серьезную травму позвоночника. Ее нужно было доставить в больницу в Шостке, и любая яма могла усугубить состояние пострадавшей. Но боевое крещение внедорожника прошло успешно — мы доставили больную быстро и аккуратно. Коллеги провели ей успешную операцию. Сейчас с ней все хорошо, и в этом большая заслуга автомобиля», — рассказала главврач амбулатории Валентина Горленко.

Детальнее на сайте: https://akhmetovfoundation.org/project/200-shvydkyh-dlya-ukrainy

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