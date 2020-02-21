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В небе над Россией заметили метеорит: в сеть попало яркое видео
В пятницу, 21 января, в Костомукше зафиксировали яркую вспышку в небе — ее произвел необычный объект в небе Карелии. Ранее киевлян впечатлило невероятное небо над столицей Украины.
Ученые и астрономы Карелии допускают, что произошло падение метеорита. На записях камер видно, как светящийся объект попадает в атмосферу, где сгорает.
Местные жители в соцсетях обсуждают, что вспышка сопровождалась звуком, который похож на взрыв при горной разработке. Отсвет зафиксировали даже в 200 км от Костомукши.
Взрыв объекта зафиксирован и лабораторией геофизики Карельского научного центра РАН, но расшифровка данных займет не меньше суток.
Местные жители уверены, что в небе над Карелией видели метеорит.
«Как астроном, я могу только подтвердить, что это могло быть связано с относительно крупным небесным телом в верхних слоях атмосферы Земли», — заявил карельский астроном Артем Новичонок.
Ранее сообщалось, что в Украине могли наблюдать мощный метеорный поток.
Фото: wordpress.com
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