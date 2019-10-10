Небесное цунами: сеть впечатлило необычное небо в Киеве (фото)

Украина

В четверг, 10 октября, осень подарила столице необычное зрелище. На нынешней неделе киевляне уже имели возможность полюбоваться впечатляющим звездопадом Дракониды, а теперь небеса представили другую завораживающую картину. Об этом журналист Анна Молчанова сообщает в Facebook.

Она сделал несколько снимков киевского неба и разместила в социальной сети. Свои кадры Анна Молчанова назвала «Небесное цунами».

Ранее сообщалось, что украинцы смогли наблюдать необыкновенно мощный метеорный поток — звездопад Персеиды. За час на ночном небе было зафиксировано около 120 ярких вспышек, то есть по две в минуту. Астрологи считают, что это явление имеет огромную силу благодаря своей высокой интенсивности. Поэтому при виде падающего метеора можно смело загадывать желание.

Фото Анны Молчановой.

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