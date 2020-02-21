У берегов Нигерии пираты захватили украинского моряка

Происшествия

У берегов Нигерии, где не единожды местные пираты брали в плен моряков, захвачен экипаж судна Alpine Penelop под флагом Либерии, в состав которого входит гражданин Украины.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, нападение на судно произошло рано утром в четверг, 20 февраля. Члены экипажа увезены в неизвестном направлении.

По словам Сергея Погорельцева, компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа — контактировать с пиратами будут профессиональные переговорщики. «Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной 2019 года в Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты захватили в плен четверых моряков, в том числе и украинца, с контейнеровоза Contship Oak.

Иллюстративное фото.

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