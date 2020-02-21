Изнасиловал 13-летнюю девочку: суд в Николаеве вынес суровый приговор педофилу (фото)

Происшествия

Педофилу, который изнасиловал 13-летнюю девочку и чуть не взорвал дом, дали 14 лет тюрьмы. Преступление было совершено в январе 2017 года в селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области. Вечером 13 января в Витовское отделение полиции поступило заявление от местной жительницы об изнасиловании ее 13-летней дочери. Женщина сообщила, что накануне ее дочь прибежала домой раздетая и рассказала, что ее изнасиловал бывший сожитель сестры.

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Выяснилось, что ранее девочку попросили протопить печь в доме, где ранее ее сестра жила с гражданским мужем. Однако он уже давно здесь не проживал. Но в этот день 30-летний мужчина вдруг сюда наведался, будучи пьяным.

Сначала он помогал девочке растопить печь, а затем, набросился на нее, раздел и изнасиловал. После этого жертва насильника сумела вырваться и убежала домой, где обо всем рассказала матери.

На место преступления выехала оперативная группа полицейских, которые, застав спящего насильника, еще и не допустили взрыва газа. Дом был весь в дыму, а на газовой плите стояла раскаленная кастрюля с водой, которую ранее поставил мужчина, после чего уснул. Его задержали. Как выяснилось, он уже был ранее судим.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Николаевской местной прокуратуре № 2, 19 февраля 2020 года коллегией судей Корабельного районного суда Николаева мужчина признан виновным в совершении изнасилования и легких телесных повреждений. И, хотя он своей вины так и не признал, она полностью доказана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 февраля в Запорожье педофил изнасиловал двух мальчиков. Его задержали.

А в Житомирской области арестовали отца-одиночку, который развращал 6-летнюю дочь.

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