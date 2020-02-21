Родители отказались обращаться к врачам: на Харьковщине умер трехлетний ребенок

Происшествия

В Харьковской области умер ребенок 2017 года рождения, родители которого не стали обращаться к врачам, когда малышу стало плохо. Ранее в этом регионе умер 12-летний мальчик, у которого медики не смогли вовремя диагностировать пневмонию.

Как сообщает «НьюзРум», трагедия произошла в селе Пересечное Дергачевского района. В областной полиции уточнили, что у трехлетнего ребенка поднялась температура, однако родители не спешили вызывать врача. Малыш умер от осложнений.

Сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство) с пометкой «природная смерть». Сейчас проводятся экспертизы, которые должны установить причину смерти ребенка. Также решается вопрос о дополнительной квалификации по статье «злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком».

Эксклюзивный материал о страшном случае в Киеве, где в больнице прямо во время гастроскопии умер двухлетний мальчик, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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