Происшествия

Был насморк и ОРВИ: под Харьковом умер школьник

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области от пневмонии умер 12-летний мальчик. В Запорожской области от этого недуга скончалась 15-летняя девочка.

Как пишет харьковское издание «Город Х», неизвестно находился ли ребенок из Черкасской Луговой в больнице или нет, но умер он от пневмонии, которую не смог вовремя диагностировать врач.

По информации издания, за несколько дней до ЧП родители ребенка обращались к врачу, но симптомы у медика никаких опасений не вызвали. У ребенка был насморк, ОРВИ, но через несколько дней у него резко поднялась температура и 9 февраля он умер.

Ребенок воспитывался в нормальной семье, хронических болезней у него не было.

В Харьковской облгосадминистрации факт смерти мальчика подтвердили.

На сегодняшний день в Харьковской области превышен эпидпорог по гриппу. За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели 7 880 человек, из которых больше половины — дети.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным министерства охраны здоровья, в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По состоянию на 11 февраля заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%. По данным Центра общественного здоровья, в Украине от осложнений гриппа умерло уже 26 человек (цифра подтверждена лабораторно).



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