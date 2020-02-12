- 11:32 Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: в ОП назвали условие
- 11:24 Невероятно моложавую 43-летнюю учительницу из США принимают за сестру ее 19-летней дочки
- 11:17 Ермак ответил на идею Арахамии возобновить поставки воды в Крым
- 11:07 Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев накануне Дня Валентина
- 11:06 Джамала ждет второго ребенка
- 10:58 Продолжение сериала «Друзья»: стало известно, когда выйдет новая серия с теми же актерами
- 10:49 Лайфхак, как починить застежку-молнию с помощью вилки, стал вирусным и впечатлил даже кинозвезд
- 10:46 Был насморк и ОРВИ: под Харьковом умер школьник
- 10:40 Матерился на портрет Путина: российский офицер оскандалился в Сирии
- 10:28 Ермак провел первый брифинг в качестве главы ОП: онлайн-трансляция
- 10:13 Рейтинг Путина обрушился почти в два раза: обнародованы свежие данные
- 10:13 Машина упала в реку, погибла женщина: детали и видео трагедии под Днепром
Был насморк и ОРВИ: под Харьковом умер школьник
В селе Черкасская Лозовая Харьковской области от пневмонии умер 12-летний мальчик. В Запорожской области от этого недуга скончалась 15-летняя девочка.
Как пишет харьковское издание «Город Х», неизвестно находился ли ребенок из Черкасской Луговой в больнице или нет, но умер он от пневмонии, которую не смог вовремя диагностировать врач.
По информации издания, за несколько дней до ЧП родители ребенка обращались к врачу, но симптомы у медика никаких опасений не вызвали. У ребенка был насморк, ОРВИ, но через несколько дней у него резко поднялась температура и 9 февраля он умер.
Ребенок воспитывался в нормальной семье, хронических болезней у него не было.
В Харьковской облгосадминистрации факт смерти мальчика подтвердили.
На сегодняшний день в Харьковской области превышен эпидпорог по гриппу. За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели 7 880 человек, из которых больше половины — дети.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным министерства охраны здоровья, в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По состоянию на 11 февраля заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%. По данным Центра общественного здоровья, в Украине от осложнений гриппа умерло уже 26 человек (цифра подтверждена лабораторно).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...