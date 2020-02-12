24.35 / 24.57 26.50 / 26.88
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Был насморк и ОРВИ: под Харьковом умер школьник

10:46 12 февраля 2020 407
медики
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области от пневмонии умер 12-летний мальчик. В Запорожской области от этого недуга скончалась 15-летняя девочка.

Как пишет харьковское издание «Город Х», неизвестно находился ли ребенок из Черкасской Луговой в больнице или нет, но умер он от пневмонии, которую не смог вовремя диагностировать врач.

По информации издания, за несколько дней до ЧП родители ребенка обращались к врачу, но симптомы у медика никаких опасений не вызвали. У ребенка был насморк, ОРВИ, но через несколько дней у него резко поднялась температура и 9 февраля он умер.

Ребенок воспитывался в нормальной семье, хронических болезней у него не было.

В Харьковской облгосадминистрации факт смерти мальчика подтвердили.

На сегодняшний день в Харьковской области превышен эпидпорог по гриппу. За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели 7 880 человек, из которых больше половины — дети.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным министерства охраны здоровья, в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По состоянию на 11 февраля заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%. По данным Центра общественного здоровья, в Украине от осложнений гриппа умерло уже 26 человек (цифра подтверждена лабораторно).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер