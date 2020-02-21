Шоу-бизнес

Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров, который недавно вернулся из экспедиции в Китае, эмоционально высказался по поводу позорного приема эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя украинцев. Его, как и большинство сограждан, возмутило поведение митингующих в Новых Санжарах, забросавших автобус с украинцами камнями. В посте в Facebook Дмитрий попросил прощение у прибывших из Китая. Комаров, признается, что ему стыдно и он не знает, что отвечать своим иностранным друзьям, особенно из Китая.

«Как сейчас объяснить, что у нас на самом деле очень открытые, добрые и гостеприимные люди? А то, что вчера показывали по всем телеканалам мира, не говорит о стране и нации в целом. Что протестовали сотни людей, а не тысячи. И то, не без помощи провокаторов. Что камнями кидалось всего несколько человек.

Каждому, кто против эвакуации, возможно в силу недостатка информации, хочется сказать одно. Любую ситуацию попытайтесь примерять на себя. Представьте, что в Ухане оказалась ваша мама, и вы уже больше месяца на нервах, ждете, когда она сможет вернуться домой. Представьте, что там по контракту работает ваша родная, любимая сестренка. И живет она в Китае с маленькими детьми. Что она пережила страшный месяц, пытаясь вывезти малышей домой. Представьте, что в Ухане ваши жена или муж, любимый или любимая, которые оказались там, в командировке, в период эпидемии. Представьте, что такое произошло с вашими самыми близкими и дорогими, которые, как и миллионы украинцев, разъехались по всему миру, чтобы зарабатывать на жизнь", — пишет Комаров.

Его удивляет то, что вместо того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто пережил стресс, карантин, сложную эвакуацию, среди прилетевших на Родину есть и дети, им устроили «холодный душ».

«Когда вы действительно это представите, примеряете ситуацию на себя, то захотите встретить автобус не с камнем и матом, а с цветами и улыбкой. Чтобы, рассмотрев через окно автобуса сотни улыбок и открытых ладоней, нашим по пути в госпиталь на карантин стало чуточку теплее. Хотелось бы именно такую встречу. Это было бы нормально — протянуть руку поддержки. Но, увы. То, что вчера произошло — страшный сон. Я очень хочу, чтобы все мы извлекли из него урок и проснулись. Чтобы такое больше не повторялось. А задача службы безопасности — найти и жестко, публично наказать тех, кто подливал масла в огонь и провоцировал этот позор на весь мир», — считает Дмитрий.

Он не скрывает, что ему ужасно стыдно и просит прощения. За всех.

«Дорогие украинцы из Уханя, мы с вами и вас любим. Простите нас за вчера. Да, всех нас. Потому что вчера было стыдно абсолютно всем, кого я знаю, без исключения. Реальная жизнь в этом случае сильно отличается от картинки в новостях. Мы очень добрая и открытая нация, мы любим вас и просим прощения за то, что произошло», — обратился телеведущий.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий Комаров подробно рассказал об экспедиции в Китай и о том, чего не стоит опасаться на волне паники из-за коронавируса.

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