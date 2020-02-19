Из-за эпидемии коронавируса жителям Китая дали месяц оплачиваемого отпуска, — Дмитрий Комаров

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Новый 11-й сезон программы «Мир наизнанку» («1+1») посвящен Китаю — самой населенной стране мира. Автор и ведущий проекта Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев провели почти полгода на съемках в Поднебесной, чтобы узнать главный секрет успеха китайского народа — как создать сверхразвитую экономику, сохранив свои древнейшие традиции и ценности. Дмитрий признается, что вынашивал мечту снять китайский сезон около десяти лет. Но даже представить себе не мог, насколько интересным и неожиданным станет это путешествие. Читайте также: Приехавший из Китая Дмитрий Комаров объяснил, стоит ли украинцам бояться коронавируса

«Власти Китая сделали все для того, чтобы граждане сидели дома и были обеспечены необходимым»

— Дима, старт нового сезона «Мир наизнанку» совпал с началом эпидемии коронавируса. Вы следите за ситуацией?

— Мы планировали поездку давно, а в эфир проект вышел, когда пошла эта эпидемия. Конечно, у меня в Китае остались друзья, знакомые, мы созваниваемся. Кстати, у них особой паники нет. Говорят, что сейчас возникли временные сложности: закрыты многие учреждения, кафе, магазины. Кое-кто даже веселится по поводу того, что всем дали месяц оплачиваемого отпуска. Ведь у них каникулы по аренде офисов, других площадей. Люди не ходят на работу, но им продолжают платить зарплату. Власти сделали все для того, чтобы граждане сидели дома и были обеспечены необходимым. Люди даже охраняют свои дворы, чтобы посторонние не заходили.

Мои знакомые китайцы считают, что пик эпидемии придется на середину февраля, а к весне ситуация стабилизируется. Еще говорят, что этот вирус любит холод и с потеплением должен уйти.

— Во время командировки вы были в Ухане (напомним, из этого города планируют эвакуировать 48 граждан Украины)?

— Нет. Китай — гигантская страна. Мы находились в тысяче километров от Уханя. В этом городе у нас не было сюжетов для съемок. Может быть, к счастью.

— Сколько времени заняла ваша поездка в Китай?

— С августа прошлого года до конца декабря. Несколько раз за это время мы с оператором приезжали домой, в Киев. Скучали по семьям, к тому же мне надо было наладить процесс монтажа. Мы впервые снимали континентальный Китай. Честно говоря, я давно мечтал о поездке в эту страну и просто счастлив, что это наконец удалось. Китай — государство контрастов, где переплетаются технологии будущего и традиции, которым не менее пяти тысяч лет.

Дмитрий Комаров: «Китай — государство контрастов, где переплетаются технологии будущего и традиции, которым не менее пяти тысяч лет»

— Что поразило вас в новых технологиях?

— Например, высокотехнологичный поезд, самый быстрый в мире. Он регулярно перевозит пассажиров из центра Шанхая в международный аэропорт. Расстояние в 30 километров поезд преодолевает за семь минут, развивая скорость 430 километров в час. Он, можно сказать, летит, а не едет. Когда включается электроток, поезд поднимается и зависает в воздухе на магнитной подушке.

— Находясь в таком поезде, что чувствуете?

— Перед глазами все мелькает, будто это ускоренная видеосъемка. Самые невероятные ощущения возникают, когда встречаются поезда, идущие в разных направлениях.

Их суммарная скорость составляет 860 километров в час, и каждый толкает перед собой поток воздуха. В момент встречи происходит громкий хлопок, и стекла на миг вздрагивают. Я аж дар речи потерял на секунду.

— В Китае остались поезда, подобные тем, что курсируют у нас по стране?

— Я видел их только в районах Внутренней Монголии — это автономный округ Китая возле границы с Монголией. Там смесь китайских и монгольских традиций. В конце нашего путешествия стояли жуткие холода, температура достигала минус 35—40 градусов. Весь декабрь 2019 года я постоянно повторял: «Господи, как же холодно».

«На верблюде, который несется галопом, удержаться очень тяжело»

— А снег там есть?

— Очень много. Мы участвовали в строительстве ледового городка в Харбине. Причем сами вручную добывали лед в реке. Потом отправились во Внутреннюю Монголию, где попали на грандиозный праздник — фестиваль зимней рыбалки. Рыба в Китае — символ благополучия и достатка. Существуют праздники, когда идет массовый вылов. Люди запускают в озеро гигантскую сеть, которую потом трактор протягивает по всему водоему, доставая десятки тонн рыбы. Рыба, выловленная в этот день, считается священной, ее позже продают с аукциона. Самую дорогую продали при мне за полторы тысячи долларов. Это был обычный карпик. Считается, что такая рыба обладает магическими свойствами.

— Как вы согревались при такой низкой температуре?

— Столько теплой одежды на себя еще никогда не надевал. С командой рыбаков я ночью бурил лунки, чтобы протянуть сеть. Представьте — лед, открытое пространство, температура воздуха минус 37 градусов и ветер. На мне была профессиональная одежда для экстремального холода, но пришлось утепляться и местным способом. Надел тулуп из натуральной овчины, который весит около 10 килограммов, шапку-ушанку, специальные валенки с натуральным мехом и стельками с подогревом. Был период, когда мы работали во Внутренней Монголии и брали в аренду машину. Пять дней не глушили двигатель авто ни разу! Понимали, если сделаем это, завести уже не сможем.

— Что больше всего запомнилось в поездке?

— Было очень много интересного. Например, я научился ездить на северных верблюдах, которые переносят холода минус 40. У нас был выбор — доехать до места съемки от юрты, где мы жили, на машине или на верблюде. Гид сказал, что это недалеко. Думаю, попробую на верблюде. Оделся в традиционную одежду китайских монголов — длинное, очень красивое, пальто из овчины, сверху — накидка из волчьей шкуры.

Соглашаясь ехать, я не знал, что это семь километров. Признаюсь, на пятом километре просто не знал, что делать: пятая точка отваливается, верблюд несется галопом, на нем удержаться тяжело. В какой-то момент я обнял верблюда за горб с мыслью: «Дорогой мой, держи меня». И вот мы скачем, шарф на шее спустился, перчатка съехала, руку и шею уже не чувствую. Обнимаю верблюда и думаю: «Господи, зачем я это делаю?»

«Сушеные черви на рынке народной медицины стоят десять тысяч долларов за килограмм»

— Вам не пришлось прибегать к услугам нетрадиционной медицины, которой славится Китай?

— Это у нас она считается нетрадиционной, а там как раз наоборот. Лечение цветками ромашки — самый традиционный метод, которому пять тысяч лет. Я был на рынке народной медицины, его масштабы поражают. Это гипермаркет на семь этажей, где продается абсолютно все: корешки, травки, благовония, червячки.

Есть сушеные черви, которые стоят больше десяти тысяч долларов за килограмм, и мандариновые корки особого сорта стоимостью пять тысяч долларов за килограмм. Цены просто фантастические, но люди покупают. Например, древесные грибы по 20 тысяч долларов за один экземпляр. Продаются сушеные животные — лягушки, змеи, крокодилы. Делаешь отвар из лап крокодила, и это помогает избавиться от кашля.

Боевым искусствам в Китае уделяется огромное значение

— А лягушки от чего?

— Лягушки — это красота и кожа. Их упаковывают в симпатичную деревянную коробку, где они лежат в специальных выемках. Я привез такую коробку в подарок жене. Правда, первая ее реакция была неоднозначной.

— Традиционными лекарствами китайцы предпочитают не пользоваться?

— Некоторые представители старшего поколения вообще никогда не бывали в аптеках. Один из секретов долголетия китайцев — спорт. Люди каждое утро в городах выходят на зарядку в шесть утра. Обычно она проходит на набережной или в парках. В основном, это те, кому за 60. Я видел, как 82-летняя бабушка садится с прыжка на шпагат! Мы говорили с семидесятилетним китайцем, секрет молодости которого в том, что он каждый день висит вниз головой, а потом поет и танцует.

— Были сложности, связанные с питанием?

— В любом селе есть супермаркет с огромным выбором продуктов. В каждом из них обязательно находится аквариум с живой рыбой, креветками, лобстерами, гигантскими камчатскими крабами. Там же — лягушки и черепахи. Есть заведения а-ля самовар. Вы садитесь за стол, посреди которого, как правило, газовая плитка или ниша для углей. Официант насыпает свежие угли, накрывает их решеткой.

Приносят свежее мясо, овощи, грибы, ставят на угли кастрюлю, заливают бульон, и ты сам можешь сварить себе суп — отсюда название «самовар». В стандартное меню входит больше десяти ингредиентов, начиная от листьев салата и заканчивая разными видами говядины, баранины или рыбы. Много грибов и растительной пищи. Есть отдельная бесплатная стойка с соусами и нарезанными салатами. Все свежее и недорогое. Это не просто питание, а целый процесс.

Китайцы любят поесть, у них очень богатое меню. Их кухня мне понравилась. В основном, конечно, это супы, мясо, овощи. Страна прошла много непростых периодов, в том числе и голод. Сейчас Китай успешен, сыт, но обычное приветствие местных жителей осталось прежним. Мы спрашиваем при встрече: «Как дела?», а в Китае: «Поел?» Для них это слово означает, что в жизни все хорошо.

В некоторых ресторанах посетитель сам может приготовить себе еду

— Правда, что за время поездки вы похудели на 10 килограммов?

— Да, и стараюсь, чтобы этот вес не увеличился. Особенно много сбросил в декабре, когда организм привыкал к экстремально низким температурам. К тому же я подсел на китайский чай, пил по три — пять литров в день. Чай «Пуэр» — природный энергетик. Выпьешь три литра и часов восемь — десять не будешь спать. Прессованный чай «Пуэр» очень ценится в Китае. Мы нашли упаковку — 357 граммов чая 60-х годов, которая стоила 130 тысяч долларов. Я пробовал чай стоимостью 13 тысяч долларов и 20 долларов за упаковку. Честно говоря, разница впечатляющая.

— И какой чай вы привезли домой?

— Я купил два «блина» 2004 года по 50 долларов. Такая цена считается большой удачей. Чаепитие в Китае — особый ритуал. Никогда первая заварка не пьется, зеленый чай заваривается пять — семь раз. Первая заварка просто сливается в мусорник — это промывка чая. Самым вкусным считается чай, заваренный третий раз.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров в рамках проекта «Здійсни мрію» помог осуществить заветную мечту больного ребенка.

Фото «1+1»

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