Приехавший из Китая Дмитрий Комаров объяснил, стоит ли украинцам бояться коронавируса

Шоу-бизнес

Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, тайно женившийся на обладательнице титула «Мисс Украина» Александре Кучеренко, вернулся из длительной экспедиции в Китае. Вместе с командой Дима провел в Поднебесной полгода, изредка жена навещала его в разных странах. Так, Дмитрий устроил сюрприз жене в ее день рождения, прервав экспедицию и прилетев к Саше в Прагу. А Новый год супруги встретили вместе в Сингапуре, нарезая оливье на пляже.

Как всегда, съемки оказались экстремальными для Комарова. Особенно в свете последних событий — в Китае бушует смертельный коронавирус, сразивший тысячи людей. От опасного вируса в Китае по последним данным погибли 132 человека, более 6000 инфицированы. Опасный вирус распространяется по всему миру. Первые случаи зафиксированы и в Европе.

В эфире «Сніданку з 1+1» Дмитрий заверил, что выехал из Китая до начала эпидемии. Он считает, что украинцам не стоит паниковать.

«Я сейчас на связи со всеми друзьями из Китая. Мои знакомые говорят, что украинцам вообще нечего волноваться, потому что Ухань пока закрыт. Для того, чтобы вирус появился в Украине, в Ухане кто-то должен побыть в физическом контакте с зараженной лицом, инфицироваться и привезти его сюда. Но это маловероятно. Поэтому я думаю, мы можем быть спокойными и просто вести здоровый образ жизни. А если и заболели, то желательно не выходить из дома, а обратиться к специалистам», — успокоил Дмитрий Комаров и добавил, что большинство умерших от коронавируса — это люди 80 лет и старше.

«Для полуторамиллиардного населения умерших до 150 человек — процент небольшой. Мои друзья из Китая сказали, что многие из этих людей преклонного возраста. И в принципе все симптомы такие же как у ОРВИ и вируса гриппа», — сообщил ведущий.

Он также рассказал о китайской народной медицине, к которой прибегают многие жители страны, не доверяя традиционной медицине. Говорит, что это огромная отрасль, в стране существуют специальные рынки.

«Это гигантские кварталы, целые гипермаркеты китайской медицины: 7 этажей, десятки тысяч квадратных метров площади. Представьте самый большой гипермаркет в Украине, и это будет намного больше. Там можно купить различные корни, травы, засушенные целебные вещества, в том числе змей. В Китае сотни миллионов людей никогда не употребляли привычных нам лекарств», — рассказал Дмитрий.



По его словам, особое место в китайской медицине особое место отведено змеям. Из них делают настойки, таблетки и различные лекарства. Комаров побывал в селе долларовых миллионеров, все жители которого занимаются разведением змей. Владелец одной такой змеиной фермы имеет доход 15 миллионов долларов в год.

По традиции, некоторые процедуры и методы китайской народной медицины Дмитрий Комаров испытал на себе. В частности, лечил головную боль ароматическими палочками, а стресс — четками из Шаолиня. Четки стали подарком от главного врача монастыря в Шаолине. Комаров и сейчас носит их, их как средство от стресса.

Кстати, Дмитрий побывал в самом известном в мире монастыре Шаолинь и на несколько дней стал его послушником. Ему удалось увидеть особенные места храма, закрытые от обычных туристов. А также в его стенах неожиданно встретил украинца, который уже 20 лет служит монахом в Шаолине. Дмитрий говорит, что Китай — это страна контрастов.

«Китай занимает второе место среди стран мира по развитию экономики, и ты чувствуешь это во всем. Действительно, за почти полгода съемок в Китае мы с оператором Сашей ни разу не ездили плохой дорогой. Нашим обычным транспортом были поезда, которые едут со скоростью 350 километров в час. И это обычный транспорт, который соединяет между собой все города. Для нас тысяча километров — это было расстояние, которое преодолеваешь за два-три часа. Также испытали на себе поезд, который движется с помощью магнитной левитации со скоростью 431 км в час. Он буквально летит над землей и проезжает 29 километров за 7 мин. Он появился еще в 2000-х годах, и это для них не ноу-хау. Там очень много всего высокотехнологичного, но при этом китайцы очень хранят свои многовековые традиции», — рассказал Дмитрий Комаров.

Оператора Александра Дмитриева Китай больше всего поразил температурными перепадами. Ведь снимать приходилось при 40-градусной жаре и при минус 40 на севере страны. В условиях чрезвычайного холода даже лицо покрывалось льдом. А Александру приходилось постоянно менять батарейки, чтобы техника внезапно не отключалась.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий Комаров рассказывал, как попал в логово мафии и едва остался жив.

В Бразилии телеведущий получил «ранение», испытав на себе работу каскадера — сначала его подожгли, а затем стреляли в ногу.

Недавно Дмитрий сообщил о смерти самого маленького человека на Земле, с которым он познакомился в Непале.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Китае открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом, построенную рекордными темпами. Количество жертв вируса стремительно растет, в Китае сообщают о новых инфицированных.

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