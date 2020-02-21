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Добро пожаловать на родину: украинец записал песню о ситуации в Новых Санжарах

19:52 21 февраля 2020 357
новые санжары
Инф. «ФАКТОВ»

Последние события в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, вдохновили полтавского ведущего и КВНщика Константина Изюмова на злободневную песню. Артист вспомнил об акциях протеста против приезда соотечественников, о блокировании дорог и о жестких противостояниях с силовиками 20 февраля:

Добро пожаловать на родину.
Прости, пока не буду обнимать.
Теперь ты в безопасности, вроде бы.
Но это еще нужно доказать.

В соцсетях песню похвалили, хотя и признали, что лучше бы не возникло повода для ее написания.

Напомним, вернувшиеся из Китая украинцы и ряд иностранцев должны будут 14 дней провести на обсервации в санатории «Новые Санжары» в одноименном поселке Полтавской области.

Фото pp_poltava/Instagram

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