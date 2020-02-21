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Ненависть — самый страшный вирус: Зеленский обратился к украинцам из-за беспорядков в Новых Санжарах
Президент Владимир Зеленский записал обращение по поводу беспорядков в поселке Новые Санжары, куда 20 февраля отвезли эвакуированных из Китая украинцев. Зеленский заявил, что не все в Украине сдали экзамен на человечность, а нации очень нужен иммунитет против «вируса ненависти».
Зеленский вспомнил эпизод, когда в автобусы с эвакуированными летели булыжники: «Не все сдали экзамен на человечность… В автобусах были не прокаженные, не больные чумой, не существа с рогами и копытами… Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести».
Глава государства пообещал, что видео с места событий проанализируют и постараются установить личности подстрекателей беспорядков — «вирусологов в спортивных костюмах».
«Заказчики и организаторы понесут ответственность… Все снимали фото и телекамеры. Всем режиссерам-постановщикам этого „погорелого театра“ скажу: для всех ответственность общая. Для кого-то политическая, а для кого-то уголовная», — заявил Зеленский.
В ближайшие две недели президент призывает сдать экзамен на зрелость нации. «Помните, что самый страшный вирус — это вирус ненависти. Его симптомы сразу заметны. Забываешь, что ты человек, а вокруг тебя такие же люди. Желаю нам иммунитета от этого вируса», — заявил он.
Напомним, после беспорядков в поселке Новые Санжары получили травмы более 10 правоохранителей и один гражданский. Один из пикетчиков попытался наехать автомобилем на силовиков. Были разбиты окна и двери в автобусах, в которых приехали эвакуированные украинцы.
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