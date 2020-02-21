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«Целился в ребенка»: очевидцы раскрыли подробности стрельбы на остановке в Одессе
Мужчина, устроивший стрельбу по семье, стоявшей на остановке в Одессе, целился не в молодого отца, а в четырехлетнего мальчика. Помогли задержать злоумышленника водитель и пассажир проезжавшего рядом автомобиля. Свидетели вовремя распознали угрозу для ребенка, хотя и не смогли предотвратить выстрел. Об этом стало известно из показаний очевидцев ЧП.
Выстрелом из пистолета хулиган ранил в глаз молодого мужчину. Как сообщает ТСН, 24-летний пострадавший все еще в офтальмологической клинике. Из глаза извлекли металлический шарик диаметром 4 мм. Мужчина пока не вышел из шока. Врачи продолжают обследование пострадавшего.
45-летний агрессивный одессит задержан. Решается вопрос о его аресте. Кроме того, стрелку предстоит проверка у врача-психиатра. Два пневматических пистолета и нож, найденные у хулигана, изъяты правоохранителями.
Напомним, ранее в Одессе двое мужчин устроили «разборки» со стрельбой и слезоточивым газом. Поводом для стычки стала сидевшая на капоте автомобиля кошка.
Фото скриншот Xydessa/YouTube
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