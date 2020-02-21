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Бросали камни и дрались с полицейскими: шестерым участникам протеста в Новых Санжарах готовят подозрения

22:53 21 февраля 2020 107
новые санжары
Инф. «ФАКТОВ»

После беспорядков в Новых Санжарах из-за прибытия в поселок эвакуированных из Китая были задержаны 23 человека. Шестерым в ближайшие сутки будет предъявлено подозрение. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова».

Один из задержанных будет привлекаться к ответственности по статье об угрозе правоохранителю (ст. 345 Уголовного кодекса). Этот мужчина в нетрезвом виде пытался наехать на полицейских и бойцов Нацгвардии.

Остальные задержанные понесут наказание за нанесение телесных повреждений, массовые беспорядки. МВД будет настаивать на аресте. «Это те, кто кинул тротуарную плитку в полицейского, и тот сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Это те, кто бросал камни в автобус. Это те, кто дрался с полицейскими», — объяснил министр.

Напомним, 20 февраля во время прибытия в поселок Новые Санжары колонны автобусов с украинцами из Китая агрессивно настроенные граждане начали забрасывать транспорт камнями. Досталось и полицейским, пытавшимся сдержать толпу. Пострадали девять правоохранителей.

По официальным данным, среди задержанных вследствие беспорядков были 17 жителей Новых Санжар в возрасте от 25 до 45 лет.

Фото pp_poltava/Instagram

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