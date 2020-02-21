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Горячий стриптиз в холодном морге: в РФ медиков "нестандартно" поздравили с праздником (видео)

23:55 21 февраля 2020 158
Стрпитиз в российском морге
Инф. «ФАКТОВ»

Оказывается, приглашать полуголых (и даже голых) девушек на корпоративы любят не только украинские банкиры, но и медики в России.

Так, в городе Санкт-Петербурге сотрудники морга получили довольно «нестандартное поздравление» от руководства в преддверии одного из праздников.

Об этом пишет местное издание «Фонтанка».

Сообщается, что сначала в ординаторскую пригласили сразу несколько стриптизёрш в медицинских халатах со скупыми букетиками цветочков и открытками.

Но по мере того, как шквал поздравлений нарастал, девушки начали снимать с себя одежду и в итоге разделись практически догола.

После этого приглашенные красотки по очереди танцевали перед мужчинами, стараясь максимально привлечь их внимание. Однако сотрудники морга, привыкшие к немного другим гостям, были смущены и лишь изредка улыбались, даже не пытаясь засунуть девушкам в интимные места деньги.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко, видимо, тоже долго находился под впечатлением от горячих танцев, так как сначала заявил изданию, что не в курсе стриптиза в ординаторской, но позднее признал своё присутствие на кадрах с праздника и сказал, что было «нормально».

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае «поздравления» с помощью стриптизеров: для 89-летней бабули был вызван мужчина, танцующий мужской стриптиз. В итоге Джоан, ее подруга Полин и еще около полдюжины старушек пришли в восторг, когда перед ними появился мужчина в костюме пожарного и исполнил эротический танец.

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