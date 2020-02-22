Мир

Несмотря на то, что многие звезды предпочитают носить открытые купальники, а их поклонники не видят в этом ничего предосудительного, иногда именно купальник становится камнем преткновения для нахождения женщины в общественном месте.

Так, в спортивном комплексе города Аксбридж (пригородный городок на западе Лондона), девушку попросили прикрыться полотенцем, поскольку другие посетительницы центра сочли ее наряд слишком сексуальным.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

В частности, 24-летняя Карер Николь Бернардокки плавала в бассейне в черном слитном купальнике с высокими прорезями для ног. Затем она пошла в сауну с женихом и его братом.

«Перед походом в сауну я зашла в раздевалку, где несколько мамаш окинули меня осуждающим взглядом. Но я не придала этому особого значения», — вспоминает британка.

Когда они находились в парной, к ним постучалась одна из работниц центра.

«Она хотела поговорить со мной наедине, — утверждает Карер. — Она сказала мне, что несколько мам пожаловались на мой неподобающий купальник и попросили меня обернуться полотенцем. Я была шокирована».

Девушка не выполнила просьбу сотрудницы комплекса и ушла в раздевалку.

«Мой жених считает, что это дискриминация моего тела. Я чувствовала себя ужасно. Я не хотела уходить, но у меня не оставалось выбора. Все это было очень унизительно, — подчеркнула Карер. — Если у меня сексуальное тело, это не значит, что я выгляжу неподобающе для бассейна».

Представители спортивного комплекса, где произошел инцидент, отказались от комментариев.

Ранее в феврале девушка, которая переехала из Саудовской Аравии в Канаду, похвасталась в Twitter откровенным снимком в бикини и попала под шквал критики. Пользователи сети из Саудовской Аравии попытались затравить ее за внешний вид. Многие утверждали, что она выставила себя голой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как слишком открытый купальник на девушке приглянулся ручной обезьянке на азовском курорте, и она решила «взять его себе».

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