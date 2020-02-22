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Украина

Палатки от Дяди Сэма: американские военные передали помощь тренировочному центру ССО

1:55 22 февраля 2020 23
Военные США
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с попытками военных Путина расшатать Украину изнутри и доказать Западу, что у нас затянувшийся внутренний конфликт, украинцы должны быть готовы к самым худшим сценариям, в том числе и к отражению внешней агрессии.

Это понимают и наши союзники, оказывая помощь в укреплении ВСУ не только вооружением, но и другими доступными средствами.

Так, в пятницу, 21 февраля, Учебно-тренировочный центр Сил специальных операций получил от правительства США палаточный городок.

Его передал командующий Сил специальных операций Вооруженных США в Европе генерал Смит Об этом, говорится в сообщении пресс-центра командования ССО.

«Современный и комфортный палаточный комплекс типа „Аляска“, значительно повысит способности учебно-тренировочного центра ССО по размещению личного состава во время мероприятий коллективной подготовки», — отметили в командовании.

Сообщается, что командование ССО выразило благодарность американским коллегам.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США обсудил поставки оружия. Участие во встрече 14 февраля приняли сенаторы Джон Баррассо, Рон Джонсон и Крис Мерфи. Предложения украинской стороны передадут Пентагону.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе глава Минобороны Андрей Загороднюк договорился во время встречи с секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом о том, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков.

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