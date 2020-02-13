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Украина

Флот Ее Величества поможет ВМС Украины: о чем идет речь

2:13 13 февраля 2020 32
Флот Британии
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на пополнение кораблями надводного флота, Военно-морские силы также нуждаются в усилении инфраструктуры, в чем им могут оказать помощь моряки Великобритании.

Об этом написал на своей странице в Facebookминистр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам Загороднюка, об этом он договорился во время встречи с секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

«Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков», — написал Загороднюк.

Также министр обороны отметил, что обсудил с главами оборонных ведомств Британии, Турции и Польши безопасность в Азово-Черноморском регионе.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны совместно с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разрабатывают новую концепцию территориальной обороны Украины, в том числе и с активным привлечением ВМС. Кроме того, планируется создание отдельного вида войск.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Военно-морские силы Украины планируют получить от США три катера класса Island в 2021 году, что значительно укрепит их мощь.

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