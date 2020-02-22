- 03:54 Еще 109 смертей: в Китае возросло число жертв коронавируса
- 02:49 Прощать нельзя: Аваков рассказал, скольким из задержанных в Новых Санжарах готовят подозрения
- 02:10 В доме главы МИД времен Януковича от пули погиб предприниматель, — СМИ
- 01:55 Палатки от Дяди Сэма: американские военные передали помощь тренировочному центру ССО
- 01:40 Последний гол: друзья сыграли с мертвым парнем в футбол
- 00:57 Слишком "развратный" купальник: завистливые мамаши заставили девушку "прикрыться" в бассейне
- 00:50 Медицину продолжат реформировать: Зеленский подписал указ о создании группы во главе с Радуцким
- 21.02 23:55 Горячий стриптиз в холодном морге: в РФ медиков "нестандартно" поздравили с праздником
- 21.02 23:26 Россия не уйдет от ответственности: у Пристайко рассказали об успехе в Гааге
- 21.02 22:53 Бросали камни и дрались с полицейскими: шестерым участникам протеста в Новых Санжарах готовят подозрения
- 21.02 22:23 «Целился в ребенка»: очевидцы раскрыли подробности стрельбы на остановке в Одессе
- 21.02 21:54 Куда смотрит полиция? Преступление автовора в Киеве попало на видео
Еще 109 смертей: в Китае возросло число жертв коронавируса
Новый коронавирус, первый случай заболевания которым обнаружен в Израиле, в Китае стал причиной смерти 2345 людей.
Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет ТАСС.
Приэ том в Поднебесной 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 891 человек.
По информации китайских властей, на территории 31 провинции в настоящее время заражены 53 284 человека, состояние 11,4 тыс. из которых оценивается как тяжелое.
Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй — 106 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 63,4 тыс. случаев заражения. Более 1,7 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Не менее тревожные вести приходят из Италии: там умер первый пациент, чей тест на коронавирус оказался положительным.
Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Умершему было 78 лет. Где пожилой человек мог заразиться, пока не уточняется. Он был госпитализирован, и диагноз ему был подтвержден в последний момент. Известно по крайней мере еще об одном инфицированном в Венето.
В связи с возникновением очага распространения вируса итальянские власти приняли решение о закрытии школ и других общественных мест в 10 городах зоны распространения вируса. Ранее в Италии было три случая заражения коронавирусом. Двое инфицированных — китайские туристы — идут на поправку. 29-летний итальянец, эвакуированный из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, выздоровел. С 31 января Италия приостановила авиасообщение с Китаем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Представительство ООН в Украине потребовало обеспечить безопасность эвакуированных из Китая не допускать их стигматизации. При этом в организации жестко осудили случившееся 20 февраля в поселке Новые Санжары.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Во время сеанса боди-массажа девушка массажирует клиента обнаженными ягодицами и грудью, а мужчина при этом может трогать ее за любые части тела
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...