Еще 109 смертей: в Китае возросло число жертв коронавируса

Мир

Новый коронавирус, первый случай заболевания которым обнаружен в Израиле, в Китае стал причиной смерти 2345 людей.

Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет ТАСС.

Приэ том в Поднебесной 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 891 человек.

По информации китайских властей, на территории 31 провинции в настоящее время заражены 53 284 человека, состояние 11,4 тыс. из которых оценивается как тяжелое.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй — 106 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 63,4 тыс. случаев заражения. Более 1,7 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Не менее тревожные вести приходят из Италии: там умер первый пациент, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.

Умершему было 78 лет. Где пожилой человек мог заразиться, пока не уточняется. Он был госпитализирован, и диагноз ему был подтвержден в последний момент. Известно по крайней мере еще об одном инфицированном в Венето.

В связи с возникновением очага распространения вируса итальянские власти приняли решение о закрытии школ и других общественных мест в 10 городах зоны распространения вируса. Ранее в Италии было три случая заражения коронавирусом. Двое инфицированных — китайские туристы — идут на поправку. 29-летний итальянец, эвакуированный из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, выздоровел. С 31 января Италия приостановила авиасообщение с Китаем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Представительство ООН в Украине потребовало обеспечить безопасность эвакуированных из Китая не допускать их стигматизации. При этом в организации жестко осудили случившееся 20 февраля в поселке Новые Санжары.

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