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Под Днепром горело общежитие, из огня спасены трое детей (фото)
В Днепропетровской области, где в конце января возник пожар в больнице ветеринарной медицины, снова было зафиксировано ЧП: в городе Павлоград, аккурат вечером перед выходными случилось возгорание в общежитии на улице Строительная.
Об этом сообщили в областном отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На место пожара после получения вызова отправились спасатели двух пожарных частей. На месте происшествия они установили, что огонь возник в жилой комнате на 4 этаже.
«Пожарные спасли 10 жильцов общежития, из них 3 ребенка. Состояние здоровья удовлетворительное, не госпитализированы. Погибших и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
Огонь уничтожил домашние вещи в комнате на 4 этаже, а также повредил окно комнаты на 5 этаже и перекрытие крыши общежития. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, недавно в Хмельницком в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек.
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