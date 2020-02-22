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Происшествия

Под Днепром горело общежитие, из огня спасены трое детей (фото)

5:05 22 февраля 2020 2
Пожар Павлоград
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области, где в конце января возник пожар в больнице ветеринарной медицины, снова было зафиксировано ЧП: в городе Павлоград, аккурат вечером перед выходными случилось возгорание в общежитии на улице Строительная.

Об этом сообщили в областном отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На место пожара после получения вызова отправились спасатели двух пожарных частей. На месте происшествия они установили, что огонь возник в жилой комнате на 4 этаже.

«Пожарные спасли 10 жильцов общежития, из них 3 ребенка. Состояние здоровья удовлетворительное, не госпитализированы. Погибших и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Огонь уничтожил домашние вещи в комнате на 4 этаже, а также повредил окно комнаты на 5 этаже и перекрытие крыши общежития. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, недавно в Хмельницком в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек.

Ранее в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на ул. Дачной садового общества «Нива», в результате которого погибли двое людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о пожаре под Одессой, где мужчина погиб, а ребенок получил тяжелейшие ожоги.

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