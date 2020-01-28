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В ветклинике погибли около 100 животных: подробности жуткого ЧП в Днепре
Во вторник, 28 января, в Соборном районе Днепра возник пожар в больнице ветеринарной медицины. В огне погибло около 100 крыс и мышей. Напомним, в новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных.
Как сообщили в Днепропетровском областном главке ГСЧС, сразу после сообщения о пожаре, на улицу Космическую были направлены дежурные отделения пожарно-спасательных частей.
Прибыв на место ЧП, спасатели установили, что возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Огнем повреждена мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Пожар локализовали в 4:43 и полностью ликвидировали в 5:23. Спасатели вытащили из огня пять котят и двух щенков. В результате пожара погибло около 100 крыс и мышей.
Люди во время ЧП не пострадали.
Напомним, 27 января пожар возник в архиве здания министерства культуры в Шевченковском районе Киева. В ликвидации были задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава. Никто не пострадал.
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