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Пьяный водитель сбил женщину на переходе в Ровенской области: в сеть попало жуткое видео
В Ровенской области, где на днях вечерняя прогулка обернулась для двух мужчин трагедией, в пятницу вечером, 21 февраля, произошло ужасное ДТП в городе атомщиков Вараш: несшийся на большое скорости нетрезвый водитель просто снес женщину с дороги.
«По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не увидел пешехода на пешеходном переходе. Говорит, что выпил только немного пива», — говорится в сообщении в городском блоге в сети Instagram.
По словам очевидцев, девушка переходила дорогу в центре города по «зебре» на улице Леси Украинский, когда на нее на большой скорости налетел автомобиль «БМВ» с литовскими номерными знаками. Он протянул пострадавшую несколько десятков метров на крыше, затем ее забрала подъехавшая скорая.
Также к месту трагедии прибыла полиция, которая с помощью драгера установила степень опьянения водителя — 2.66 промилле.
Пользователи блога отмечают, что такой показатель может свидетельствовать о том, что мужчина весом 80 кг выпил 350 граммов водки! А это — сильная стадия опьянения.
Останется женщина живой и дееспособной, пока что неизвестно.
Местные жители обсуждают трагический инцидент в блоге, осуждая севшего пьяным за руль водителя и соболезную его жертве.
«По разговору видно, что чекушка и литра пива зверху», «Люди это не смешно, надо поддержать женщину, которая сейчас в больнице, а не шутить здесь в комментариях», «Понакупают евроблях, а потом на них и заявление не напишешь», «Боже, Боже … сегодня я шла по этому пешеходном. А теперь я боюсь ходить по каждому из них. А водителю я пожелаю: «Сдохни тварь, будь ты проклят!», — пишут местные жители.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое произошло в пятницу: в Виннице пассажирский автобус «Богдан» столкнулся с автомобилем Dacia Sandero. Среди пострадавших пассажиров автобуса, которым понадобилась помощь медиков, оказались двое несовершеннолетних (8 и 15 лет).
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