В Виннице в ДТП попал пассажирский автобус: среди пострадавших — дети

Происшествия

В пятницу, 21 февраля, в Виннице в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус «Богдан», четверо пассажиров которого пострадали. Ранее на выезде из Полтавы произошло тройное ДТП — столкнулись грузовой автомобиль, пассажирский автобус и микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший международный рейс.

Как сообщают в ГУ НП в Винницкой области, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Dacia Sandero. Среди пострадавших пассажиров автобуса, которым понадобилась помощь медиков — двое несовершеннолетних (8 и 15 лет).

Сообщается, что троих пострадавших после оказания помощи отпустили домой, а 15-летний парень с травмой ноги попал в больницу — у него перелом голени.

ДТП произошло на улице Привокзальной, где 24-летний водитель из Винницы выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Каменское Днепропетровской области водитель автобуса, на котором школьники ехали в бассейн, умер прямо за рулем. Неуправляемый транспорт съехал с трассы, вылетел на тротуар и столкнулось с электроопорой. Среди детей пострадавших, к счастью, не было.

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