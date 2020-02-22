Шоу-бизнес

Готовит маме подарок на свадьбу: дочь Волочковой начала зарабатывать после переезда к отцу

Дочь бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариша (Ариадна), все чаще появляющаяся на публике с мачехой Еленой Николаевой, решила не терять времени напрасно, а максимально использовать шанс быть вхожей в арт-тусовку российской столицы.

Похоже, посещая премьеры фильмов, выставки художников и другие светские мероприятия, девочка не только изучает современное искусство, но и знакомится с его творцами.

Более того: Ариадна, очевидно, решила и сама зарабатывать своим творчеством: на днях подросток продала за 5 тысяч рублей (около 1,9 тысяч гривен) свою первую картину-абстракцию, подписав работу A.Volo.

«Половина из этой суммы идет на благотворительность — приюту для животных, — написала Волочкова-младшая в своем Инстаграме и пояснила для тех, кто в ее живописи увидел мазню: Это серьезная вещь, а не деградация. В ней много смысла, который виден не всем».

Кроме того, Ариадна решила зарабатывать на рекламе в соцсетях. Благо, девочка привлекла в Instagram 45,6 тысяч подписчиков, что позволяет думать о монетизации.

«Мой аккаунт — площадка для развития вашего. Уж поверьте, подписчиков у меня предостаточно, ни один не накручен. Если им будет ваш аккаунт, они обязательно на вас подпишутся. Именно поэтому все зависит от вас», — цитирует юное дарование КП.

При этом издание сообщает, что цены у юной блогерши пока весьма демократичные: рекламный пост на 2 недели — 900 рублей (около 344 гривны), фото в сторис с комментарием — 350 (134 грн), продление — 100 рублей (38 гривен).

Кроме того, оказалось, что публикации у девочки уже заказывали производители школьной формы, продавцы аксессуаров для мобильников и другие рекламодатели. Некоторые из подписчиков уверены, что таким образом девочка зарабатывает денежки на то, чтобы сделать подарок на свадьбу, которая, если верить заявлениям Анастасии, уже не за горами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сама российская балерина Анастасия Волочкова, не бережет себя во время съемок, пытаясь сделать эффектный кадр, и даже упала на фотосессии.

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