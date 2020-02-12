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"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях за ручку с красивой любовницей отца

Пока бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова решает проблемы своей личной жизни и проводит мастер-классы по искусству садиться на шпагаты, ее родная дочь Ариадна все больше попадает под влияние молодой и красивой мачехи.

Отслеживая публикации в российских СМИ, можно сделать вывод о том, что телеведущая Елена Николаева играет теперь в жизни Ариадны важную роль: красоток уже видели вместе на премьерах «Короля Льва» и «Девушки бывают разные», теперь же они появились на премьере мелодрамы «Лёд-2», пишет КП.

Для выхода в свет Ариадна и Елена выбрали похожие образы: уютные свитера, прямые юбки и голубые сумки. Они, как подруги, держались за руки и с удовольствием позировали перед камерами.

Однако, в Сети такие совместные выходы в свет воспринимают неоднозначно.

«Променяла мать на мачеху», — пишут в соцсетях поклонники Волочковой, которым обидно за королеву шпагатов.

При этом они допускают развитие событий по самому грустному сценарию: «Скоро Настя будет ходить по эфирам и кричать, что бывший забрал у неё не только три миллиона долларов, но и дочь.

В то же время сама Анастасия к бывшему мужу и его новой пассии относится скептически, называя его «мыльный пузырь» за умение пускать пыль в глаза, а ее — «любовница альфонса». Особенно возмущает балерину, что Вдовин делает невесте дорогие подарки — наряды и украшения.

Напомним, Анастасия Волочкова родила дочь от бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина в 2005-м. Спустя два года пара оформила отношения, устроив пышную свадьбу с роскошными декорациями и множеством сменявших друг друга свадебных нарядов. Однако, после расставания балерина призналась, что церемония была фиктивной, и штамп в паспорте молодожёны не ставили. Теперь Волочкова наконец собирается замуж по-настоящему: торжество назначено на 10 октября, своего жениха балерина тщательно скрывает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сложные отношения балерины с дочерью обсуждают уже не первый месяц. Да и сама Анастасия Волочкова признавалась: у Ариши сейчас переходный возраст, порой им сложно понять друг друга. В прошлом году девочка переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его невесте, ведущей программы «Утро России» Елене Николаевой, с ними же провела новогодние каникулы.

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