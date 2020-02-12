24.31 / 24.54 26.48 / 26.87
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях за ручку с красивой любовницей отца

5:42 12 февраля 2020 42
Елена и Ариадна
Инф. «ФАКТОВ»

Пока бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова решает проблемы своей личной жизни и проводит мастер-классы по искусству садиться на шпагаты, ее родная дочь Ариадна все больше попадает под влияние молодой и красивой мачехи.

Отслеживая публикации в российских СМИ, можно сделать вывод о том, что телеведущая Елена Николаева играет теперь в жизни Ариадны важную роль: красоток уже видели вместе на премьерах «Короля Льва» и «Девушки бывают разные», теперь же они появились на премьере мелодрамы «Лёд-2», пишет КП.

Для выхода в свет Ариадна и Елена выбрали похожие образы: уютные свитера, прямые юбки и голубые сумки. Они, как подруги, держались за руки и с удовольствием позировали перед камерами.

Однако, в Сети такие совместные выходы в свет воспринимают неоднозначно.

«Променяла мать на мачеху», — пишут в соцсетях поклонники Волочковой, которым обидно за королеву шпагатов.

При этом они допускают развитие событий по самому грустному сценарию: «Скоро Настя будет ходить по эфирам и кричать, что бывший забрал у неё не только три миллиона долларов, но и дочь.

В то же время сама Анастасия к бывшему мужу и его новой пассии относится скептически, называя его «мыльный пузырь» за умение пускать пыль в глаза, а ее — «любовница альфонса». Особенно возмущает балерину, что Вдовин делает невесте дорогие подарки — наряды и украшения.

Напомним, Анастасия Волочкова родила дочь от бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина в 2005-м. Спустя два года пара оформила отношения, устроив пышную свадьбу с роскошными декорациями и множеством сменявших друг друга свадебных нарядов. Однако, после расставания балерина призналась, что церемония была фиктивной, и штамп в паспорте молодожёны не ставили. Теперь Волочкова наконец собирается замуж по-настоящему: торжество назначено на 10 октября, своего жениха балерина тщательно скрывает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сложные отношения балерины с дочерью обсуждают уже не первый месяц. Да и сама Анастасия Волочкова признавалась: у Ариши сейчас переходный возраст, порой им сложно понять друг друга. В прошлом году девочка переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его невесте, ведущей программы «Утро России» Елене Николаевой, с ними же провела новогодние каникулы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

дождь

Мокрый снег и дожди "обеспечены" до конца недели: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки

Кейт Миддлтон, Камилла и принц Уильям

Кейт Миддлтон в синем, Камилла – в зеленом: две королевские пары вышли в свет вместе (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер