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Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)
Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая в очередной раз собирается замуж, упала прямо во время фот сессии. Звезда, в черном вечернем платье с высоким вырезом и шлейфом, глубоким декольте, позировала перед камерами. Пытаясь выбрать эффектный ракурс Анастасия не удержалась на высоких каблуках и растянулась прямо перед камерами. В сеть попало видео, которое опубликовала Telegram-канал «НеМалахов».
Стоит отметить, что это не первый и не единственный конфуз Волочковой. Ранее она падала на сцене.
Напомним, Анастасия Волочкова заметно похудела и утверждает, что готовится к свадьбе. Имя тайного жениха она не раскрывает, только хвастается роскошными букетами роз от него.
Ранее «ФАКТЫ» писали о конфузах мировых звезд. Леди Гага свалилась со сцены на своем концерте.
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