На территории школы под Запорожьем нашли смертельно опасный тайник (фото)

Происшествия

В городе Орехове Запорожской области рядом со школой нашли «привет из прошлого» — боеприпасы времен Второй мировой войны, но все еще взрывоопасные. С территории учебного заведения вывезли 96 гранат, запалы к ним, патроны, другие опасные предметы.

Здания учебно-воспитательного комплекса в Орехове являются памяткой истории XIX века. Местные жители вспоминают, что во времена Второй мировой войны на месте учебного заведения находилась оккупационная комендатура. Семьдесят семь лет спустя склад боеприпасов обнаружила строительная бригада, когда приехала выполнять ремонтные работы.

Школе повезло, что в день обнаружения военного склада уроки в учебном заведении не проводились. Учеников еще в начале недели отпустили на карантин.

Взрывоопасные предметы были изъяты пиротехниками. Боеприпасы вывезут на специальный полигон и там уничтожат.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области еще раз напомнила правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Если есть предположения, что находка взрывоопасна, необходимо прекратить рядом любые работы, не трогать, не передвигать, а лучше даже и не приближаться к объекту. Вместо этого следует организовать охрану на месте до прибытия спасателей.

Напомним, ранее склад боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружили рядом со школой в Одесской области. В учебное заведение в селе Большой Дальник вызвали полицию.

Фото zp.dsns.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter