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Украина

Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

10:33 22 февраля 2020 146
новые санжары
Инф. «ФАКТОВ»

Вслед за руководством Минздрава в поселок Новые Санжары Полтавской области выехал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он намерен проверить, как разместили в санатории «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев.

В рабочую поездку Данилова отправил президент Владимир Зеленский. Кроме непосредственно условий в санатории, секретарю СНБО предстоит изучить и другие стороны эвакуационного процесса, в том числе беспорядки и столкновения в Новых Санжарах вечером 20 февраля.

Напомним, 20 февраля в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары» разместили 102 человек. Это эвакуированные украинцы, иностранцы, пилоты и бортпроводники рейса из Китая, медицинский персонал. Всем им предстоит 14 дней находиться на обсервации.

После акций протеста в Новых Санжарах президент Зеленский пообещал найти организаторов и подстрекателей беспорядков — так называемых «вирусологов в спортивных костюмах». По результатам столкновений были задержаны 24 человека.

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