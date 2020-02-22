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Происшествия

В Одессе BMW и Toyota не поделили дорогу: есть пострадавшие (видео)

11:23 22 февраля 2020 106
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе 22 февраля в 05:30 на перекрестке Генерала Петрова и Космонавтов произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

В ходе ДТП столкнулись BMW и Toyota. Водитель и пассажир авто Toyota получили травмы и были доставлены в больницу. На месте происшествия работал следователь, передает Odessa.online.

По словам очевидцев, BMW имела болгарскую регистрацию. Пострадавших госпитализировали в ГКБ № 11. Причины столкновения устанавливаются. На месте работает следователь.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 21 февраля в Малиновском районе Одессы 12-летний мальчуган завел Nissan, припаркованный возле одного из домов по улице Святослава Рихтера, и поехал кататься. Оказалось, 29-летний владелец иномарки оставил ключи в машине и забыл ее закрыть. Покатавшись, мальчик припарковал легковушку за гаражами и уснул прямо в ее салоне.

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