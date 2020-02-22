24.28 / 24.48 26.24 / 26.55
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Избил и закопал в снег: в России подросток-садист едва не убил 11-летнего мальчика

12:46 22 февраля 2020 208
сугроб
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Кандалакша Мурманской области расследуют крайне жестокое преступление. Случилось это 21 февраля. 15-летний подросток избил и пытался задушить 11-летнего школьника. Ребенок потерял сознание, а юноша-садист, подумав, что расправился с жертвой, раздел потерпевшего и закопал его в снегу.

Мальчика без сознания в сугробе обнаружили проходившие мимо взрослые. Ребенка на «скорой» увезли в больницу. Врачи говорят, что сейчас жизни пациента ничего не угрожает, но спасся он лишь благодаря счастливому случаю.

Садиста уже установили, подросток был задержан. Как сообщает Telegram-канал 112, юноша утверждает, что таким образом пытался заступиться за младшего брата и отомстить за школьные обиды.

Примечательно, что ранее подростку уже приходилось общаться со следователем. Два года назад юноша признался в убийстве 8-летнего ребенка: якобы сбросил его в реку. К ответственности школьника не привлекли ввиду юного возраста и подозрения на психическое расстройство. После инцидента подросток месяц провел в психиатрической клинике. В том же году юношу подозревали в жестоком избиении бездомного, но доказать вину не удалось.

Напомним, ранее в российской Балашихе была найдена убитой 15-летняя школьница. По подозрению в преступлении задержали ее ровесника, ученика параллельного класса. А в Ульяновской области юноша убил топором бабушку, дедушку, маму, а также младших брата и сестру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты в Казахастане

В Казахстане массовые протесты против госпитализации заболевших коронавирусом (видео)

Буллинг

История с избиением 14-летней девочки сверстницами на Житомирщине получила продолжение

гуменюк

Зеленский дал должность комику из "Лиги смеха" (видео)

Гороскоп

Отличные новости для Львов и Близнецов: гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер