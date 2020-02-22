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Избил и закопал в снег: в России подросток-садист едва не убил 11-летнего мальчика

В российском городе Кандалакша Мурманской области расследуют крайне жестокое преступление. Случилось это 21 февраля. 15-летний подросток избил и пытался задушить 11-летнего школьника. Ребенок потерял сознание, а юноша-садист, подумав, что расправился с жертвой, раздел потерпевшего и закопал его в снегу.

Мальчика без сознания в сугробе обнаружили проходившие мимо взрослые. Ребенка на «скорой» увезли в больницу. Врачи говорят, что сейчас жизни пациента ничего не угрожает, но спасся он лишь благодаря счастливому случаю.

Садиста уже установили, подросток был задержан. Как сообщает Telegram-канал 112, юноша утверждает, что таким образом пытался заступиться за младшего брата и отомстить за школьные обиды.

Примечательно, что ранее подростку уже приходилось общаться со следователем. Два года назад юноша признался в убийстве 8-летнего ребенка: якобы сбросил его в реку. К ответственности школьника не привлекли ввиду юного возраста и подозрения на психическое расстройство. После инцидента подросток месяц провел в психиатрической клинике. В том же году юношу подозревали в жестоком избиении бездомного, но доказать вину не удалось.

Напомним, ранее в российской Балашихе была найдена убитой 15-летняя школьница. По подозрению в преступлении задержали ее ровесника, ученика параллельного класса. А в Ульяновской области юноша убил топором бабушку, дедушку, маму, а также младших брата и сестру.

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