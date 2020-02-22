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«Езжай на передовую»: пьяный мужчина набросился на ветерана АТО с упреками (видео 18+)
В сеть попало видео, как к ветерану АТО, полицейскому Александру Нетребко пристал пьяный мужчина и, используя нецензурную лексику, призывал его ехать назад на передовую. Видео инцидента опубликовал в Facebook заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
«На видео вы можете увидеть как с Александром Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей! И это не исключение и не единичный случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, которые в самый тяжелое для страны время в 2014 году выступили в защиту украинского народа», — написал он.
По его словам, Нетребко в прошлом был заместителем командира 1-го батальона 79-й бригады. Он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой бойцов, воевавших против врага нашего государства. Получил два боевых ранения. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом «За мужество» 3-й степени.
После военной службы Нетребко продолжил службу в патрульной полиции.
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