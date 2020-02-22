24.28 / 24.48 26.24 / 26.55
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Езжай на передовую»: пьяный мужчина набросился на ветерана АТО с упреками (видео 18+)

14:09 22 февраля 2020 103
Александр Нетребко
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео, как к ветерану АТО, полицейскому Александру Нетребко пристал пьяный мужчина и, используя нецензурную лексику, призывал его ехать назад на передовую. Видео инцидента опубликовал в Facebook заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

«На видео вы можете увидеть как с Александром Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей! И это не исключение и не единичный случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, которые в самый тяжелое для страны время в 2014 году выступили в защиту украинского народа», — написал он.

По его словам, Нетребко в прошлом был заместителем командира 1-го батальона 79-й бригады. Он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой бойцов, воевавших против врага нашего государства. Получил два боевых ранения. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом «За мужество» 3-й степени.

После военной службы Нетребко продолжил службу в патрульной полиции.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепре отстранили от работы водителя маршрутного такси № 136, который отказывал в льготном проезде участнику боевых действий на Донбассе, лишившемуся ноги.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты в Казахастане

В Казахстане массовые протесты против госпитализации заболевших коронавирусом (видео)

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри публично пожаловались на обращение с ними со стороны королевы

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Уайлдер Фьюри

Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер